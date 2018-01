Apple Music for Artists

Big data er fremtiden – også for musikere.

Apple har lansert en dedikert nettside på Apple Music for artister med oversikt over nedlastinger, avspillinger og kjøp.

Statistisk sentralbyrå

Statistikk kan kalles opp for ulike tidsperioder, helt tilbake til lanseringen av Apple Music i 2015.

Den virkelig store muligheten for innsikt knytter seg til demografi: Alder, sted, kjønn og så videre. Så for eksempel: Hvor mange jenter i tenårings-alderen har lyttet til mitt boy band?

Men spesielt for indie-musikere som har større behov for å markedsføre seg for et mer nisjete publikum, vil dette være av betydning.

Til å begynne med er det en betatjeneste for et fåtall tusen, men vil på sikt være et tilbud til alle artister med innhold på Apple Music. Også for managere vil dette være et nyttig verktøy.