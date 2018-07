Nye MacBook Pro – råsterk og rådyr

MacBook Pro oppdateres med 8. generasjon Intel Core-prosessorer med seks kjerner for 15-tommerutgaven for opptil 70 prosent ytelsesforbedring.

Også 13-tommeren oppdateres med med firekjerners-prosessorer, med en hastighetsøkning til det dobbelte.

Flere kjerner, mer minne

Apple har oppdatert MacBook Pro-modellene – ikke med nytt design, men med vesentlig forbedret ytelse. På høy tid, vil mange si.

Men denne gangen har selskapet virkelig hatt proffmarkedet i sikte, for med de nye spesifikasjonene kan man virkelig dra på.

Nye Intel Core-prosessorer er kun én del av likningen. På 15-tommeren kan man nå også legge opp til hele 32 GB med RAM (det hele visstnok takket være en egenutviklet minnekontroller), og hele 4 TB med innebygget SSD flash-laging. For 13-tommeren er tallet 2 TB.

Men det hele har sin pris.

Apple Store-leken

Hvis man leker seg litt med konfigureringsalternativene hos Apple Store, finner man etter hvert ut at dyreste versjon av 15-tommers MacBook Pro vil koste den nette sum av 74.290 kroner. Da har man vel å merke en bærbar Mac med særdeles kraftig ytelse både hva gjelder prosessorkraft, internminne og lagringskapasitet:

2,9 GHz seks-kjerners Intel Core i9-prosessor med Turbo Boost opptil 4,8 GHz

Retina-skjerm med True Tone, Touch Bar og Touch ID

Radeon Pro 560X-grafikkort med 4 GB GDDR5-minne

32 GB 2400 MHz DDR4-minne

4 TB SSD-lagring

Fire Thunderbolt 3-porter

Hvis man besinner seg og ikke klikker på «Legg i bagen»-knappen på skjermen, ser man at startprisen for den nye 15-tommers MacBook Pro er 26.990 kroner, mens man får den nye 13-tommeren for 19.990 kroner. Dropper man Touch Bar og Touch ID, kan man få 13-tommers MacBook Pro for 14.990 kroner.

Apple har oppdatert sine MacBook Pro-modeller med Touch ID og Touch Bar. (Foto: Apple)

Retina-skjermen på nye MacBook Pro er også oppdatert, med lysstyrke på 500 nits og støtte for stort fargerom (P3). Skjermen og Touch Bar har nå True Tone-teknologi som gir en mer naturlig visningsopplevelse.

T2-brikken fra Apple

I MacBook Pro finner vi nå også Apples T2-brikke som ble introdusert med iMac Pro. Dermed får maskinen bedre systemsikkerhet med støtte for sikker oppstart og kryptert lagring, og «Hei Siri» kommer nå til Mac for aller første gang.

Blant forbedringene på de nye MacBook Pro-modellene er en ny lyddemping av tastene som også skal bidra til at det er mindre fare for at støv og skitt samler seg under tastene, noe som har vært et litt omstridt problem på forrige MacBook Pro-generasjon. Nå ser det ut til at Apple har tatt konsekvensene av det – riktignok uten å ville si så mye om det.

15-tommer

Grafikken i 15-tommeren styres av en separat Radeon Pro-grafikkprosessor med 4 GB videominne i hver konfigurasjon. Hovedprosessoren kan konfigureres med en sekskjerners Intel Core i7- eller Core i9-prosessor på opptil 2,9 GHz og Turbo Boost på opptil 4,8 GHz.

13-tommer

Her er skjemkortet et integrert av typen Intel Iris Plus Graphics 655 med 128 MB eDRAM. For CPU-en kan du velge mellom en firekjerners Intel Core i5- eller Core i7-prosessor på opptil 2,7 GHz og Turbo Boost på opptil 4,5 GHz og dobbelt så mye eDRAM.

Via Apple