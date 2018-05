Det lot vente på seg, men nå er det offisielt: Apple Pay kommer til Norge.

Vi kan dermed endelig slå følge med Finland, Sverige og Danmark i Norden, og de mange andre landene verden over som har tatt Apples betalingssystem i bruk.

Apple Pay

Apple Pay kommer til Norge i løpet av de neste månedene, og det samme gjelder for Polen og Ukraina. Dermed kommer totalen opp i 29 land globalt, inkludert mange i Europa.

Akkurat hvilke tjenester som blir tilgjengelige er foreløpig ikke kjent: Hvilke banker blir med i samarbeidet, eller hvor betalingsmulighetene blir å finne, eller om også vennebetaling med Apple Pay Cash over meldingstjenesten kommer. Vi får se - et godt gjett på bankpartner er selvfølgelig Nordea, som allerede er med på notene i de andre nordiske landene.

Q2

Avsløringen kom i forbindelse med finansrapporten for Apples andre fiskale kvartal, som skulle vise seg å være selskapets beste noensinne.

Ryktene om iPhone X var altså komplett overdrevet, for det er tydelig at den har vært en salgssuksess som har klart å øke firmaets fortjeneste.

Generelt kan det sies at Apples avdeling for bærbare enheter (Apple Watch, Air Pods, Beats) nå har vokst seg til et selskap på størrelse med Fortune 300, altså de trehundre største børsnoterte selskapene i USA.

Også tjeneste-grenen til Apple gjør det godt, med en omsetning på $9.19 milliarder og en vekst på 31 prosent.

iPhone-salget holdt seg på det samme nivået med 52.2 millioner solgte enheter, men omsetningen derimot økte til $61.1 milliarder.

Samlet sett gjorde det at selskapet kunne rapportere også en rekord på fortjeneste per akse, og legger opp til utbetaling av overskudd gjennom et eget opplegg med en ramme på $100 milliarder.

Via Apple