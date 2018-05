Apple runder podcast-milepæl

Utrolig, men sant: Apple bekrefter at de har servert over 50 milliarder podcast-episoder siden 2005.

Mekka sjæl

2005 var forøvrig året da ordet «podcast» ble kåret til årets ord. Riktignok var utvalget begrenset, men det skulle raskt endre seg, siden alle nå kunne starte sin egen radiostasjon – metaforisk sett.

Og det har tydeligvis også skjedd, for nå finnes det over 525.000 aktive podcaster, med til sammen over 18,5 millioner tilgjengelige nedlastingsmuligheter.

Og dette kommer fra hele verden over, for de springer ut fra hele 155 land kloden rundt. Imponerende.

Via Fast Company