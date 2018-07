Apple-samarbeid om eGPU

Apple og Blackmagic lanserer fruktene av samarbeidet om en ekstern grafikkprosessor – ekstern GPU.

Du kan forvente en seriøs hastighetsøkning på grafikksiden om du kombinerer denne med en MacBook Pro, det være seg til spill, videoredigering, effektarbeid, 3D- og VR-arbeid, CAD-arbeid eller maskinlæring.

Samarbeid

Fra tid til annen samarbeider også Apple med eksterne aktører om maskinvare. For eksempel har vi 5K-monitorene fra LG som ble lansert samtidig som Apple selv bestemte seg for å slutte å produsere egne skjermer.

Det nye samarbeidet har resultert i Blackmagic eGPU – et dedikert, eksternt grafikkort satt i kabinett med egen strømforsyning og en rekke tilkoblingsmuligheter som gjør at den også kan fungerer som dockingstasjon for en MacBook Pro, siden den yter 85 W fra strømforsyningen (som kan benyttes verden over). Selv har den et forbruk på 315 W, men skal etter sigende være meget stillegående (etter produsentens opplysninger kun 15 dB).

Det er nettopp sistnevnte denne løsningen er beregnet på – bærbare maskiner med begrenset intern grafikkytelse, men som forøvrig har nok regnekraft til å fungere som en proffløsning. I vår tid har mange av de mest intensive operasjonene blitt flyttet over til grafikkjernen, som har utmerkede muligheter for parallell-prosessering.

Ytelse

Med Blackmagic eGPU blir grafikkytelsen på MacBook Pro like god som på en stasjonær datamaskin. Blackmagic eGPU inneholder grafikkprosessor av typen Radeon Pro 580 med 8 GB GDDR5-minne fra AMD.

Du kan koble en Thunderbolt 3-skjerm og enda mer tilbehør til de innebygde portene, og lade MacBook Pro samtidig. I tillegg er det fire USB 3-porter, og én HDMI 2.0-port.

For en komplett oversikt over ytelser og tekniske spesifikasjoner se nettsiden til Blackmagic her.

Kan kjøpes direkte fra Apples nettbutikk her. Pris i Norge er 6.949 kroner. Sjekk ut en test-video fra 9TO5Mac nedenfor.

Via TechCrunch