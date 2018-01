Apple selger nå mesh-noder

Apple Store fører nå Linksys Velop-noder for trådløse mesh-nettverk.

På høy tid, vil kanskje mange si, med tanke på at Apple selv sluttet med aktiv utvikling av nettverksrutere for snart fem år siden.

Løs på tråden

Disse er dog fremdeles i salg, inkludert den trådløse basestasjonen med integrert backup-løsning kalt Time Capsule. Og fra tid til annen oppdateres disse også dersom nødvendigheten tilsier det.

Apple var kjent for sine gode trådløs-løsninger. I en tid da WiFi-nett var vanskelige å sette opp selv var AirPort-serien bortimot selvkonfigurerende. Pen å se på var den også, med sin hvite estetikk.

I mellomtiden har også andres løsninger blitt smartere, og har gjerne også egne apper for lettvint oppstart og konfigurering, oversikt over hvem som er tilkoblet nettverket, styring av tilgjengelighet (les: leksetid), tilgang til gjestenett, og så videre. Også nettverksprioritet kan innstilles (les: Netflix eller PlayStation).

Velop

Dette gjelder også Linksys, som forøvrig er eid av Belkin, og Velop-serien.

Velop er for salg i to ulike pakker: To noder eller tre noder. Sammen danner disse et såkalt mesh-nettverk med samme SSID. Det betyr bedre dekning for større områder, slik som store hus, hus med flere etasjer eller leiligheter i eldre bygg med tunge konstruksjoner.

Hver node skal i prinsippet kunne dekke rundt 185 kvadratmeter, men dette vil variere med de lokale forholdene. Nodene er selvstendige og ikke underordnet en basestasjon som i et konvensjonelt master/slave-oppsett. De kan også utvides med ekstra noder senere.

Apple Store

Det at Apple har valgt å føre disse i egen nettbutikk borger for et godt produkt, og det hjelper at de ser anstendige ut også. Apple selger de hvite, men det finnes også sort utførelse andre steder.

Størrelsen er overkommelig, med fysiske dimensjoner 24,66 x 38,43 x 10,8 cm. Tilkobling for internett er via Ethernet-kabel mot modem.

Velop støtter Tri-Band AC2200 (867 + 867 + 400 Mbps) samtidig på 2.4Ghz + 5GHz + 5GHz, med alle moderne nettverksstandarder som 802.11a/b/g/n og 802.11ac. Seks antenner kringkaster signalene, inkludert beam forming. Bluetooth 4 er integrert for enkelt oppsett via iOS-appen.

Pris hos Apple for en pakke med to er 3990 kroner, og for en tre-pakk er prisen 5690 kroner (frakt inkludert).

Du kan lese mer om Linksys Velop her. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.