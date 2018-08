Apple sletter hat-podcast

Apple har fjernet fem av seks podcaster til Alex Jones fra iTunes-katalogen.

I etterkant har også Facebook, Spotify og YouTube tatt grep for å fjerne medieinnhold fra sine nettsider fra den amerikanske notoriske konspirasjonsteoretikeren.

Kontrovers

Alex Jones er kjent for sin aggressive stil når han i InfoWars presenterer det han selv kaller nyheter gjennom sosiale medier, for eksempel podcaster.

I tillegg er han beryktet for å ha et selektivt forhold til fakta, og er dermed posisjonert midt i debatten rundt fake news og alternative fakta.

Jones er for tiden involvert i flere pågående rettssaker der det sentrale temaet kretser rundt ytringsfrihet og det såkalt første tillegget til den amerikanske grunnloven. Han har blant annet gått ut med påstander om at ingen ble drept under skolemassakren Sandy Hook, og kalt det for et drama med skuespillere iscenesatt av myndighetene. Han er saksøkt av foreldrene til ett av de drepte barna.

Hatefulle ytringer

Nå representerer ikke ytringsfriheten et krav på å kunne benytte seg av sosiale medier som plattform, og dette må ses i lys av den pågående diskusjonen om hvorvidt disse representerer plattformer for ytringer i det offentlige rom der selskapene også må ta et redaktøransvar for det publiserte innholdet.

Apple publiserer derimot en rekke retningslinjer for hva slags innhold som tolereres blant podcaster som publiseres under iTunes, og selv om Apple ønsker en bred dialog, settes det en grense ved hatefulle ytringer.

Apples egenkuraterte nyhetstjeneste Apple News ønsker selv å bidra med en bredere debatt, men det er under henvisning til restriksjonene mot hatefulle ytringer at Jones' podcaster ble fjernet. Derimot kan man fremdeles laste ned hans apper i App Store.

Apple har selv kommet med følgende kommentar til BuzzFeed:

Apple does not tolerate hate speech, and we have clear guidelines that creators and developers must follow to ensure we provide a safe environment for all of our users.

Podcasts that violate these guidelines are removed from our directory making them no longer searchable or available for download or streaming. We believe in representing a wide range of views, so long as people are respectful to those with differing opinions.

Via BuzzFeed