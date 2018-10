Apple snart med egne Mac-prosessorer

Har Apple startet sin egen frigjøringskrig mot prosessorfabrikanten Intel? I hvert fall kan det nå se ut til at Apple nærmer seg muligheten til å utstyre sine første Mac-er med sine egne prosessorer. Så tidlig som i 2020 kan det kommer Mac-er på markedet med Apple-designede prosessorer.

A-prosessorer for Mac

Det er vårt britiske søstertidsskrift PC Advisor som nå går ut med denne påstanden, blant annet etter å ha sett nærmere på analyser og rapporter fra den kjente sør-koreanske analytikeren Ming-Chi Kuo.

Ifølge Ming-Chi Kuo vil blant andre den taiwanske prosessorfabrikanten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha mye å tjene på et prosessorskifte hos Apple, ettersom selskapet allerede i dag er den eneste leverandøren av såkalte A-serie-brikker til Apple.

A-brikkene har lenge vært motoren i Apples iPhone- og iPad-modeller, med A12 Bionic som foreløpig siste generasjon i de nyeste iPhone XS-, XS Max- og XR-modellene. iPad Pro kan foreløpig skilte med A10X Fusion-brikken, mens den vanlige iPad nå har A10 Fusion-prosessor uten X i navnet, men her er nye modeller ifølge ryktene like rundt hjørnet.

Flere prosessor-skifter

Uansett – på Mac-plattformen har Apple i mange år nå kjørt med prosessorer fra Intel, slik et stort antall pc-produsenter har gjort. Det var i 2005 daværende Apple-sjef Steve Jobs kunngjorde en kommende omlegging fra IBMs og Motorolas PowerPC-brikker til Intels x86-prosessorer, og allerede året etter var omleggingen gjennomført.

Dette var imidlertid ikke første gang Apple skiftet prosessor-arkitektur på sine Mac-er. Da den første Macintosh-en kom på markedet i 1984, var det Motorolas 68000-arkitektur som var drivkraften. Ti år senere slo Apple på stortromma under skiftet til PowerPC-prosessorarkitekturen, der Motorola var en del av AIM-alliansen – Apple-IBM-Motorola.

Men Apple fikk ikke det utbyttet av den nye arkitekturen som selskapet åpenbart hadde håpet på. Et stykke inne på 2000-tallet fulgte derfor Apple altså den samme ruten som mange andre pc-produsenter har gått, inn i x86-verdenen til Intel.

Fordelene med nytt skifte

Likevel ser det ut til at Apple nå har funnet tiden moden til et nytt skifte av prosessorarkitektur for sine pc-er. Det er ikke minst takket være en vellykket satsing på egen-designede brikkesett i sine mobiler og nettbrett at Apple nå begynner å få selvtillit til det samme på Mac-plattformen.

A-brikkene i de kraftigste iPad-ene har gjort dem like effektive som sammenlignbare Mac-er. Programmet Geekbench er populært til å måle prosessorytelse, og en test fra 2017 viser at mens en 10,5-tommers iPad Pro fikk en score på énkjerne-måling på 3.949 poeng, kom en 13-tommers MacBook Pro (årgang midtveis i 2017) med Intel Core i5-prosessor på 2,3 GHz ut med 4.330 poeng. I flerkjernetesten var det derimot iPad-en som vant, med en score på 9.403 poeng mot 9.385 poeng for Mac-en. Men uansett var det altså ganske likeverdige resultater som ble oppnådd.

Et prosessorskifte vil by på flere fordeler for Apple. En av dem er at Apple blir frigjort fra Intels produksjonssyklus og kan kjøre sitt eget løp hva gjelder oppdateringer og ytelsesforbedringer. Prosessorutviklingen kan bedre times til Apples egen produktutvikling.



A13 NESTE? Når skal Apple-sjef Tim Cook lansere den første Mac-en med Apple-designet A-prosessor? Her fra den forrige Apple-lanseringen, i september. (Pressefoto: Apple)

Amerikanske Macworld har fulgt opp med sin egen oppramsing av fordelene Apple vil ha av å svitsje fra Intel til sine egne A-brikker på Mac: Økt ytelse, redusert batteribruk, sømløs krysskompatibilitet med iPhone og iPad, bedre anvendelse av kunstig intelligens i kombinasjon med taleassistenten Siri, bedre ansiktsgjenkjenning, effektiv anvendelse av utvidet virkelighet – listen kan forlenges.

Ifølge PC Advisor er det sannsynlig at de første Apple-utviklede A-brikkene for Mac vil være forbeholdt de mindre bærbare modellene fremfor Apples skrivebordsmonstre. Her har Apple en større utfordring med å nå opp til ytelsen som topp-prosessorene fra Intel og AMD kan oppvise, heter det.

Den nye MacBook Air

Kollega Michael Simon over hos Macworld USA har tatt en gjennomgang av ryktene foran Apples lansering som er varslet 30. oktober – om en uke når dette skrives – og sier han vil vente til Apple kommer med en bærbar Mac med en A-brikke i stedet for å kjøpe nok en MacBook med Intel-brikke, som det er ventet at Apple kommer med nå.

Ryktene akkurat nå tilsier blant annet en ny MacBook Air med 13-tommers Retina-skjerm – den høyoppløselige Apple-skjermen som ingen MacBook Air har hatt før – og Intel-prosessor.

Mange venter nå at den forestående lanseringen av nye, kraftige iPad Pro-modeller vil bli ledsaget av en ny, supertynn MacBook Air-modell med tynn ramme rundt skjermen og med USB-C-tilkobling.

MacBook med A13, takk!

– Men samme hvor mye jeg ønsker meg en ny runde med MacBook-modeller til overkommelig pris, vil jeg ikke kjøpe nå, for den vil trolig fortsatt kjøre Intel-prosessor. Vi må vente enda en modell-generasjon før vi får se Mac-ens sanne fremtid. Uten Intel. Men det kan skje før vi aner det, skriver Michael Simon.

Han hevder at både den vanlige MacBook og MacBook Air nå må anses som ganske svake bærbare pc-er, ikke minst sammenlignet med dagens kraftigere og mye dyrere MacBook Pro-modeller. – Apples bærbare i det nedre sjiktet er ekstremt svake – extremely underpowered, skriver Simon og legger til at det finnes billige Chromebook-modeller som er like kraftige.

Isteden vil han vente med å kjøpe nye MacBook til en helt ny serie med bærbare Mac-er kommer på markedet – med A-serie-prosessor. Ettersom nettstedet Bloomberg var med på å starte ryktene allerede i april, er det grunn til å tro at dette vil skje senest om 18-24 måneder, ifølge Macworld-skribenten.

Som tilføyer at han har et vagt håp om å bli svært positivt overrasket over å se Apple lansere en A13-basert MacBook allerede 30. oktober i år.

Den opprinnelige PC Advisor-artikkelen finner du her: https://www.techadvisor.co.uk/new-product/pc-components/apple-processors-macs-2020-3685434/. Macworlds oppfølger finner du her: http://www.macworld.com/article/3315097/macs/macbook-a-series-chip-2020.html.