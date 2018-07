 Apple støtter Malala-fremstøt

Apple utvider samarbeidet med fondet til Malala Yousafzai, som er mest kjent for at hun som 17-åring i 2014 ble den yngste personen noensinne til å motta Nobels fredspris.

Malala mottok prisen som anerkjennelse for sitt arbeid for jenters rett til utdanning og for kvinners rettigheter generelt i Pakistan. To år tidligere var hun blitt skutt og alvorlig såret i et Taliban-overfall på skolebarn.

Det nye samarbeidet er mellom fondet og ti ulike Apple Developer Academies i Brasil. Malalas fond fokuserer på utdanningsmuligheter for jenter.

Høyere utdanning

Samarbeidet vil gi unge jenter anledning til å delta på opplæringsopplegg med fokus på app-utvikling.

I første omgang er tanken å kunne nå rundt 100.000 jenter det første året. Siden 2013 har allerede over 3.000 studenter deltatt i utvikler-opplegget i Brasil.

Apple har forøvrig et app-akademi også her i Europa, nærmere bestemt Italia, der også unge norske utviklere kan søke på stipend.

