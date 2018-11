Apple Watch 4G snart salgsklar i Norge

Apple Watch Series 4 med 4G kommer til Norge.

Dette er nå offisielt bekreftet av både Telia og Telenor, som begge vil tilby smarturet og tilpassede abonnementer.

Apple Watch Series 4 4G

For første gang kommer nå Apple Watch med LTE til Norge, det vil si med mulighet til å kommunisere via 4G i mobilnettet. I grannlandet Sverige har dette tilbudet eksistert en stund, om enn bare hos én teleoperatør, men også her utvides tilbudet.

Med Apple Watch Series 4 (4G) kan du ringe, svare på meldinger, motta varsler med mer, selv når du ikke er i nærheten av iPhone. Med andre ord kan du ta skogs- eller løpeturen også som gram-jeger.

Begge operatører åpner for forhåndsbestilling fra 30. november. Les mer hos Telia her og Telenor her.

Ditt abonnement må kunne konfigureres med støtte for dette, og har du et bedriftsabonnement kan det hende du med avklare dette med jobben. Du kan lese mer om dette hos Apple her.

Black Friday 2018

Og så var det den store handledagen, da. Apple er ikke akkurat kjent for å være på billigsalg, men vil komme med en rekke tilbud over helgen den 23. - 26. november.

Hva som blir tilgjengelig i løpet av disse fire dagene gjenstår å se, men du kan sikre deg ved å legge det hele i kalenderen ved å følge denne lenken til Apple.