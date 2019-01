Apples søvn- og snorkemåler

Beddit søvnmåler er nå en del av Apple.

Apple kjøpte antakelig selskapet for å tilegne seg sensorteknologi og/eller algoritmer i den forbindelse, eller kanskje også kompetanse – en såkalt aquihire.

Beddit søvnmåler

Søvnmåleren som nå er tilgjengelig i Apples nettbutikk, er modell 3.5. Da selskapet kjøpte Beddit, var den offisielle utgaven versjon 3.0. Men det er grunn til å tro at det ikke har skjedd rare endringene.

Søvnmåleren Beddit registrerer automatisk søvnmønsteret ditt og brukes sammen med iPhone for å hjelpe deg med å måle, administrere og forbedre søvnmønsteret ditt. Den kan brukes uansett størrelse på madrassen, og med én eller to personer i sengen.

Sensorstripen er tynn, flat og myk – tykkelsen er kun to mm – så du skal visstnok ikke merke at den er der. Den måler antall timer med søvn, pulsen din, pusten din, snorking (via mikrofonen på iPhone) samt temperaturen og fuktigheten i soverommet.

Når du setter deg mål for leggetid og antall timer med søvn, vil Beddit motivere deg med varslinger og tips, blant annet visning av resultater om morgenen, varslinger om leggetid og ukesrapporter. Søvnanalysene om pulsen din og dataene om pusten din lagres også i Helse-appen på iPhone.

Vi har ikke testet måleren, men mottakelsen på nettet er ikke til å hoppe i taket av. Vi legger ved to videoer nederst i artikkelen.

Beddit søvnmåler fås kjøpt hos Apple for 1.649 kroner her. Følge-appen finner du her. Du kan leste mer om Beddit her.

Krever iOS 12 eller senere på en iPhone 5s eller senere, og også kompatibel med Apple Watch.