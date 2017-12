Årets apper 2017

Årets listetopper er klare for spill og apper – samt Apples egne kåringer.

Apple selv kårer både årets spill og apper, i tillegg til å sette opp en rekke apper i det man har definert som årets trend. Sistnevnte er utvilsomt AR (Augmented Reality), eller utvidet virkelighet.

I beste Apple-ånd er lenkene som er gjengitt nedenfor egne stories som virkelig kommer til live om de blir sett på en mobil iOS-enhet, som titlene tross alt er myntet på.

Årets trend

Her finner vi alt fra IKEAs møbleringsapp, en app for å måle opp rom, spill og oppslagsverk. Du kan se listen her.

Årets app

Årets beste applikasjon er Photoshop-utfordreren Affinity Photo. Egentlig kan man egentlig kalle appen for Photoshop-arvtaker, for det har skjedd lite på den fronten, og Affinity er en imponerende app som virkelig skinner på den store skjermen på en iPad. Les mer her.

Årets spill

Den som stakk av med tittelen Årets beste spill for 2017 var indie-overraskelsen Hidden Folks. Spillet minner om Hvor er Willy?, og er kanskje en blanding av både barne- og voksenspill i ett. Les mer her.

Listetoppene

Og for de som er nysgjerrige på hva som virkelig slo an generelt så anbefales listene for de mest populære appene på App Store i kategoriene spill og apper forøvrig. Du finner disse her og her.

Via Apple (USA)