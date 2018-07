Apples nye utdanningstilbud

Apple tilbyr litt ekstra å glede seg over til studiestart.

I forbindelse med oppstarten av høstsemesteret etter ferien lanserer Apple som vanlig det årlige utdanningstilbudet.

Dette tibudet kommer i tillegg til de allerede rabatterte prisene som er tilgjengelige for både lærere, studenter og foreldre til sistnevnte.

And the beat goes on

Årets tilbud gjør at dersom du kjøper en Mac til studien, får du med et par trådløse Beats Solo3 hodetelefoner på kjøpet. Eller BeatsX.

Og kjøper du en iPad Pro, medfølger det et par trådløse Powerbeats3, kostnadsfritt. Samt et spesialtilbud på Apple Pencil, som er skapt for nettopp iPad.

For øvrig er det også tilbud på Apple Care, Apples hardware-forsikring, som er rabattert med 20 prosent.

Sjekk denne nettsiden til Apple for detaljer. Startsiden for Apples undervisningssider og -nettbutikk finner du her.