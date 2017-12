ARM-brikke i nye iMac Pro

De super-effektive ARM-brikkene begynner nå også innta Apples skrivebords-maskiner, slik som nye iMac Pro.

På ett eller annet tidspunkt begynte omverdenen å bli klar over hvilken enorme regnekraft som sitter i Apples mobile enheter. Brikkene i A-serien er designet av foretaket selv, og er nå på et nivå hvor de kan overgå bærbare datamaskiner i ytelse.

Dette er riktignok er litt selektiv statistikk, fordi det er ikke slik at man kan kjøre macOS-kode på A-brikkene - men hva med en iPad Pro med innebygget tastatur? Og så er det vel ganske sannsynlig at Apple faktisk har en versjon av macOS kjørende på ARM i et laboratorium i en kjeller et sted...

Windows og ARM

På den andre siden av gjerdet har Microsoft utviklet en Windows-versjon for ARM - som senere ble skrinlagt og som ikke kjørte ordinær X65-kodebase. Men nylig ble den store bomben sluppet: Windows 10 kommer i en utgave som kjører på ARM.

Dette er et samarbeid mellom Microsoft og Qualcomm, og operativsystemet kjører på Snapdragon 835-prosessoren. Bærbare maskiner med denne Intel-fri innmaten produseres av HP, Lenovo, og Asus.

Nedsiden er at X86-koden for ordinære applikasjoner må emuleres før den er kompatibel med ARM-instruksjonssettet, noe som virker mindre gunstig for å si det mildt. Men for lettere bruk er det antakelig overkommelig, og den store gevinsten vil være lang batteritid.

macOS og ARM

I nye iMac Pro sitter det en T2-chip som er basert på ARM-arkitektur. Men la det være sagt, først som sist: Operativsystemet kjører ikke på denne brikken.

Derimot er det en videreutvikling av T1-modulen som sitter i MacBook Pro-maskinene og som styrer den sikre enklaven som låser ned passordene til brukerkontoen, og som sitter mellom fingeravtrykkleseren og selve macOS.

Men denne brikken er mer avansert enn forgjengeren, og ved å integrere en rekke kontrollere som systemadministreringskontrolleren, bildesignalprosessoren, lydkontrolleren og SSD-kontrolleren, får Macen nye funksjoner med T2.

For eksempel samarbeider bildesignalprosessoren i T2-chipen med FaceTime HD-kameraet for bedre tonevalg og eksponeringskontroll, ansikts­gjenkjenning-basert autoeksponering og automatisk hvitbalanse.

T2-chipen gjør også iMac Pro enda sikrere, takket være en Secure Enclave-koprosessor som er grunnlaget for nye funksjoner for kryptert lagring og sikker oppstart.

Kryptering

Dataene på den innebygde SSD-disken krypteres ved hjelp av dedikert AES-maskinvare uten å påvirke ytelsen til SSD-disken, og Intel Xeon-hovedprosessoren frigjøres dermed. Den sikre oppstartskjeden sørger for at programvare ikke lar seg tukle med på laveste nivå, og at kun programvare som er godkjent av Apples operativsystem, lastes inn ved oppstart.

Via Apple her.