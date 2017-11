AutoCAD 2018 for Mac lansert

AutoCAD 2018 for Mac – inkludert light-versjonen LT, er ute.

Det finnes flere valgmuligheter innen DAK-segmentet for Mac, men for dem som ønsker (en form for) paritet med PC-versjonen av Autodesks pakke, er nå Mac-versjonen på markedet.

Felles base

Felles lisensieringsplattform og programvaretilbyder på jobb kan være et annet argument, i tillegg til felles supportavtale.

Siden Mac-versjonen av AutoCAD har vesentlig kortere fartstid enn PC-versjonen, er ikke hele «stakken» fullt ut på plass, og visse scripting-versjoner basert på VBA eller andre plattformspesifikke språk vil antakelig aldri fullt ut komme på høyde. Det samme vil gjelde tilleggene og programvare-utvidelsene som er basert på X86/X64-kode.

Men AutoCAD for Mac er en solid applikasjon som står godt på egne meritter, inkludert fullverdige 2D- og 3D-modelleringsverktøy.

Det er kommet til nye verktøy som FLATTEN-funksjonen som lar deg eksportere 3D-views til 2D-vektorgrafikk. Det er gjort tilpasninger i brukergrensesnittet som gjør det enklere å jobbe mot to skjermer. Også personlige innstillinger kan nå smertefritt (forhåpentligvis) overføres som del av en oppgradering.

Plotting er et annet område det har blitt satset på, i tillegg til utvalg (seleksjon) og XREF-verktøy.

TouchBar

Brukere på nyere MacBook Pro med TouchBar kan glede seg over utvidet støtte for sistnevnte, og nå også med enklere mulighet for egen tilpasning.

Du finner en demo-versjon her. Fullversjoner typisk via forhandler.