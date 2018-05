Autodesk SketchBook nå gratis

Autodesk overrasket alle med å gjøre tegne-, male- og skisseappen SketchBook gratis.

Og det gjelder alle versjoner, skrivebord som mobile enheter: Både macOS og iOS. Og spesielt iPad-modellene med støtte for Apple Pencil er velegnet til bruk.

Fra a til å

Det fine med SketchBook er at programmet har kommet langt i utviklingen, så det er et omfattende verktøysett og store lerret som kan benyttes.

Og du kan velge å starte med et underlag fra for eksempel Photoshop, eller også eksportere sluttresultatet til Photoshop.

SketchBook har støtte for flere filformater, men viktigst av alle er selvfølgelig Photoshop PSD-formatet, inklusive støtte for lag og -effekter.

Nedlasting

SketchBook kan prøves ut fritt i sju dager for privatpersoner, og blir fortsatt gratis om man registrerer seg med en (gratis) konto. Det samme gjelder for studerende. Bedrifter betaler for bruken.

Du kan lese mer om SketchBook hos Autodesk her. Samme sted finner du nedlastingslenker. For iOS for iPhone og iPad går du til AppStore her.

Sjekk ut en promo-video nedenfor.