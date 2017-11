Bang & Olufsen med flerromshøyttaler

Stadig flere høyttaler-produsenter går for Apples AirPlay 2, før teknologien er tatt bruk.

Godlyd

Danske Bang & Olufsen kan lyd. Selskapet assosieres ofte med premium produkter – og priser – men de mer kompakte modellene i den trådløse kolleksjonen burde være langt mer tilgjengelige.

Nye Beoplay M3 er den mest kompakte aktive høyttaleren deres så langt, og er mobil for lett å kunne omplasseres etter ønske, men samtidig liten nok til å passe inn stort sett over alt.

Fysiske dimensjoner er 11,2 x 15,1 x 14 cm. Vekten er 1,46 kg.

Også designet er nøye gjennomtenkt, nedtonet elegant og diskret med enkel geometri og valg mellom tekstilfront i ull i samarbeid med Kvadrat eller perforert aluminumsskjerm. M3 er designet av Kjøbenhavn-baserte Cecilie Manz.

Satt til veggs

M3 sitter i et lukket kabinett, og har et frekvensområde på 65-22.000 Hz. Dette ytes av to elementer på 40 W hver, ett bass- og ett diskantelement. Ved hjelp av appen kan lydbildet tilpasses plasseringen i rommet, inkludert frittstående oppstilling, plassering i et hjørne eller mot en vegg.

Det er fysiske kontroller på høyttaleren, men den kan også styres fra egen app. Det er mulighet for trådløs strømming via AirPlay, Bluetooth, Chromecast eller WiFi, og altså også AirPlay 2 for flerromsoppsett i kombinasjon med ulike systemer når dette lanseres i 2018.

M3 er også kompatibel med Beoplay A6, A9 og M5.

Prisen i Norge er 2.999 kroner.

Du kan lese mer om M3 hos B&O her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.