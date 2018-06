Bedre samspill mellom Windows 10 og iOS

Microsofts tilstedeværelse på iOS og mobile plattformer generelt blir stadig sterkere.

Microsofts strategi er å være der vi er, og for mange av oss er det iOS.

Av disse igjen er det mange Mac-brukere som nyter store fordeler av Apples økosystem for friksjonsfri informasjonsflyt mellom enhetene, slik som teknologiene Continuity, Handoff, Universal Clipboard eller AirDrop.

iOS til Windows 10

Derimot er det ikke like smidig mellom iOS og Windows, og vi mistenker vel mange for å sende eposter fra mobilen til jobb-maskinen. Det er selvfølgelig mulig å installere en av de etterhvert tallrike iOS-appene fra Microsoft, som To-Do.

Men det å introdusere nye apper med tilvarende funksjonalitet som dem man allerede har tilgang til gjennom iOS fra før, som Påminnelser og Notater, oppleves nok ikke spesielt som en forenkling av hverdagen.

Men med Continue on PC har Microsoft klart å gjenskape Continuity-funksjonalitet for Windows 10-brukere. Også her må du installere en app, men den ligger bare i bakgrunnen og åpner for en ny måte å dele på via Share Sheet, som er langt enklere i praktisk bruk.

Etter at man har koblet iPhone med en Windows 10-maskin (og konto) så fungerer det hele så enkelt som at man i Safari på en iPhone eller iPad trykker på dele-knappen ved en gitt nettside, og så velger Continue on PC. Nettsiden vil da automatisk åpnes på PC-en.

For virkelige entusiaster som ønsker å synkronisere mest mulig fra Windows 10-maskinen og over til iOS, finnes også Edge-nettleseren for iOS.

Du finner Continue on PC på AppStore her.