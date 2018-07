Beta-bonanza

Apple har nå startet den åpne beta-testfasen av de kommende operativsystemene.

Det betyr at forhåndsversjoner av iOS 12, macOS Mojave og tvOS er tilgjengelig også for sluttbrukere som måtte ønske å delta i utprøvingen.

Alfa, beta, ...

Fremtiden er allerede her, i hvert fall når det gjelder kommende OS. Det begynte med lanseringen under WWDC 2018 for bare noen uker siden, der først utviklere fikk anledning til å prøve seg.

Men nå er det alles tur – eller snarere de som tør. Du trenger bare innrullere deg i Apples beta-testprogram, så kan du allerede i dag installere en beta-versjon av det kommende operativsystemet for din Apple-enhet.

Gitt, selvfølgelig, at maskinvareplattformen er støttet. Selv om Apple har sagt at alle enheter som kan kjøre iOS 11, også vil kunne kjøre iOS 12, så sjekk dette først. Det samme gjelder de andre mykvareløsningene.

Mot høsten vil alle få anledning til å oppgradere gratis når alle rynkene er glattet ut, og det er der beta-brukerne kommer inn: Man må regne at feil kan (og vil) oppstå, og vanligvis anbefales det ikke å installere beta-versjoner av operativsystemet på enheter som brukes til produksjonsformål eller i det daglige. Den vurderingen overlater vi til den enkelte.

Test her

Om du altså ikke er av den skvetne typen, kan du bli en del av Apples beta-program her.

Du kan lese mer om iOS 12 her, macOS Mojave her, og tvOS 12 her.