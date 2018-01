Billigere bytte av batteri

Hvor lang batterilevetid kan man egentlig forvente på elektronikk med pris på rundt 10,000 kroner?

Kjemiens lover gjelder uansett, og det er et faktum at litium-ionbatterier degraderes over tid, og i tillegg påvirkes negativt av klimatiske forhold som lave temperaturer.

Apple har valgt en strategi med å klokke ned ytelsen på enkelte iPhone-modeller når batteriene eldes for å motvirke spontan nedstengning av mobilen. Tanken er å sikre en kontinuerlig bruk og en god, helhetlig opplevelse. Men mange reagerer på at dette ikke er kommunisert utad -før nå.

Batteritid og batterilevetid

Apple har publisert en melding til sine kunder der tankesettet bak beslutningene gjøres kjent. Du kan lese denne meldingen på en egen nettside her (på engelsk). I tillegg er det lagt ut en support-side om batteritid og -ytelse her (på norsk).

Meldingen forklarer kort hvordan batterier eldes, hvordan man kan motvirke uønsket avslåing, kundenes reaksjoner siden dette ble kjent, og hva man akter å foreta ta seg i kjølvannet av dette.

Sjekk status

Egenskapene til batteriene på en iPhone kan kalles opp under Innstillinger>Batteri. Du vil få beskjed dersom batteriene må byttes, og man kan også ta kontakt med et servicested for å få sjekket status.

I tillegg finnes det apper, slik som Battery Life, som forteller en rekke tekniske detaljer rundt batterilevetid og -ytelse, og som også kan loggføre dette over tid.

Billigere batteribytte

Men Apple har nå valgt å strekke ut en olivengren og tilby redusert pris på sertifisert batteribytte for nyere iPhone-modeller. Dette gjelder iPhone 6 eller senere og der garantiperioden har utløpt.

Dette bytte-programmet vil vare ut 2018. Apple bekrefter at ordningen allerede er operativt, og flere detaljer vil snarlig publiseres på Apples norske supportsider.

Full pris for batteribytte idag er 799 kroner, mens ny pris vil bli 299 kroner. I tillegg kan det tilkomme drøyt 100 kroner dersom enheten må sendes inn. Dersom skjermen er sprukket må denne byttes for egen regning først / i tillegg.

Bytt selv

Batterier kan man etterhvert få byttet mange steder (i byer og kjøpesentre) mens man venter - til en pris. Dette gjelder også eldre modeller.

Enkelte iPhone-modeller kan man bytte batteri på selv, og pris ligger på mellom to til tre hundre kroner - utstyr ekskludert. Her aksepterer man at man beveger seg utenfor feltet som er dekket av garantien, samt at det er komponenter levert av tredjepart.

Dersom man ønsker å kjøpe en komplett pakke (inkludert nødvendig utstyr) så finnes dette nå på tilbud (i anledningen Apples prisreduksjon) fra iFixit for 29 dollar her - eller omkring 25 Euro her. Fordelen med iFixit er eget utviklet verktøy samt gode instruksjonsvideoer, men prisen pluss frakt kan balansere rundt punktet for avgiftsfritak ved import til Norge.