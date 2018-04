B&O med ny bærbar

Danske Bang & Olufsen har lansert Beoplay P6, en ny høyttaler i den bærbare serien.

Selve kabinettet er i sandlåst aluminium, med en lærstropp å holde i, og med et design som er vann- og støvavvisende.

Siri på boks

Knappene for å styre kontrollene er forsenket inn i alukabinettet. Man kan koble til en app for å få tilgang til Siri, og også benytte den som handsfree-løsning i forbindelse med telefonanrop. Med andre ord finnes en integrert mikrofon.

Høyttaleren (frekvensområde 55-20.000 Hz) består av tre forsterkerkanaler som leverer 36 W til basselementet, 2 x 30 W til fulltoneenheten, og en samlet makseffekt på 215 W. Slett ikke verst til den størrelsen – som forresten er 170 x 130 x 68 mm.

Vekten er på 1 kg, og inkluderer et 2.600 mAh batteri som skal kunne yte opptil 16 timer. Interessant nok benyttes USB-C for lading, og så Bluetooth 4.2 for trådløs strømming.

Beoplay P6 kommer i to farger – Black og Natural. Design er av Cecilie Manz. Pris i Norge er 3.999 kroner.

Du kan lese mer om Beoplay P6 her. Sjekk ut en promovideo nedenfor.