Bysykler i Apples kart

Apple søker stadig etter å forbedre kartløsningerne til sine systemer.

Oslo bysykkel

Nå har selskapet inngått et globalt samarbeid med Ito World om å vise posisjoner av bysykler og andre mobilitetstjenester i bylandskapet. Tjenestene er nå tilgjengelig i mange land verden over.

Oslo er også representert med sine bysykler, men foreløpig er det kun posisjonen til stativene som vises og ikke tilgjengelig antall sykler eller ledige plasser.

Bysyklene driftes av Share Bike og Urban Sharing, og er et interessant prosjekt fordi det også integrerer løsninger for måling av luftkvalitet gjennom infoterminalen ved stativene i et samarbeid med Telia.

Sjekk ut en promovideo nedenfor.