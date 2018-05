Carpool Karaoke sesong 1 nå gratis

Nå kan alle få med seg suksessen Carpool Karaoke – gratis.

Det begynte som et lite segment i talkshowet The Late Late Show med James Corden, og utviklet seg til et kulturelt fenomen:

Artist- og musikerkjendiser slår følge med verten i en slags bildelings-haik på vei til jobb mens de synger gamle schlagere, en slags karaoke på hjul. Har vi ikke alle sunget med favorittlåtene på veien?

Selv Obama

Så kom Apple Music, den abonnementsbaserte strømmetjenesten, og kjøpte rettighetene til konseptet. Nå har dette blitt en slags mini-tv-serie som står på egne ben, og har i siste sesong hatt gjeste-artister som Will Smith, Metallica, Queen Latifah, Shakira, Linkin Park, Sheryl Crow, Ludacris, Michelle Obama og Tyler Perry – for å nevne noen.

Serien har vært tilgjengelig kun for Apple Music-abonnenter, en betalingstjeneste, men har tilsynelatende blitt en stor nok suksess til at serien både fornyes med en ny sesong, samt at sesong én legges ut gratis for alle episoder fortløpende.

Det eneste kravet som stilles er at du har en iOS-enhet eller Apple TV med TV-appen installert. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Billboard