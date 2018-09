Dette er iPhone XS

Om du liker overraskelser: Ikke lese videre!

For det er nok en strek i regningen for Apple at det som nesten helt sikkert er internt pr-materiale, har lekket ut til pressen.

Det er nettstedet 9to5Mac som har funnet det som tilsynelatende er promo-bilder for både iPhone XS og Apple Watch Series 4 via en skjult URL-adresse. Nettstedet har ressurssterke utviklere knyttet til seg som også tidligere har funnet mye informasjon i kildekode og betaprogramvare.

Detaljene rundt det siste funnet er foreløpig ikke kjent.

Det vi vet

Det som nå synes rimelig sikkert er at Apple kommer til å lansere tre nye iPhone-modeller den 12. september. Navnet på den nye topp-modellen vil være iPhone XS, i tråd med tidligere års navnekonvensjoner.

I tillegg ryktes det at en større utgave av samme modell, og som tidligere ble kalt for Plus-modellen, nå vil hete akkurat det samme. For å skjelne de to må man altså referere til skjermstørrelsen på henholdsvis 5,8 og 6,5 tommer.

iPhone XS vil ha samme design og de samme fysiske målene og skjermstørrelse som den eksisterende iPhone X-modellen. Men i tillegg skal det altså være snakk om en helt ny telefon med enda større skjerm enn basis-størrelsen, men i stedet for OLED med en LCD-skjerm.

LCD-teknologien er fremdeles rimeligere enn OLED, så her vil fortrinnet være en større skjerm enn OLED-modellen, som forøvrig er langt overlegen hva gjelder fargerom, kontrast og lysstyrke, og som en direkte konsekvens av dette også batterilevetid.

iPhone XS vil komme i skjermstørrelser 5,8 og 6,5 tommer. iPhone 9 – eller hva modellen med LCD-skjerm vil bli kalt, vil ligge et sted imellom, men vil rimeligvis følge samme formfaktor med tanke på bildeoppløsning.

Ny farge

Da Apple i fjor lanserte iPhone X-modellen, var det med tanke på et design og en rekke føringer for dette som skulle vedvare en stund fremover. Man kan derimot fremdeles gjøre er små modifikasjoner i utseendet, som nettopp farge og finish.

Det er samme strategi som Apple har fulgt for både iPhone og iPad tidligere, og det ser ut til at vi etter dette tankesettet får en ny gull-farget variant av iPhone XS i år.

Men det kan også tenkes at Apple vil forbeholde denne eksklusive twisten til topp-modellene med OLED-skjerm. Dermed vil LCD-varianten muligens forbli i det gamle fargespekteret. Og det kan også henge sammen med at denne rimeligere modellen vil bli produsert med aluminiums-ramme fremfor den mer kostbare toppmodellen med rustfritt, polert stål.

Raskere prosessor

I tillegg ventes det rimeligvis en raskere prosessor, og da sannsynligvis kalt A12. Denne vil være en videreutvikling av A11 Bionic-brikken som er en komplett SoC (system on a chip) med egen grafikkjerne. A12-brikken skal være den første basert på 7nm-prosess.

Apple snakker selv ikke om minnet på sine telefoner, men med jevne mellomrom økes også RAM-kapasiteten i telefonene.

Kamera

Det gikk tidligere noen rykter om at Apple kanskje ville gå for en løsning med tre ulike kameramoduler i iPhone, men basert på lekkasjene fra produksjonsleddet i Asia ser ikke dette ut til å skje før i 2019. iPhone XS vil fremdeles ha to objektivsett, mens mellom-modellen med LCD-skjerm kun vil ha ett kamera.

Men selv om det ikke blir mer optikk i telefonen, kan vi likevel regne med forbedringer – enten teknologiske forbedringer i maskinvaren, eller også i programvaren, for eksempel gjennom Apples chip-baserte maskinlæringsteknologi kalt CoreML.

Doble SIM-kort?

Et annet rykte som har levd en stund, er at Apple vil lansere en variant av iPhone, potensielt LCD-typen, med mulighet for doble SIM-kort. Dette kan være kjekt for å bytte mellom jobb og fritid, men er antakelig beregnet på markeder som India, der det langt vanligere å bytte mellom ulike SIM-brikker til enten tale eller data.

Pris og tilgjengelighet

Prisnivået på Apples telefoner, og da spesielt X-toppmodellen, har skutt i været. Det samme er skjedd også hos andre produsenter, og det er liten grunn til å tro at prisene vil gå ned. Langt mer sannsynlig er at de kommer til å holde seg på samme nivå for iPhone XS, med et premium-påslag for stor skjerm.

Prisen for mellom-størrelsen med LCD-skjerm blir interessant å se når dette blir klart i september, men vi antar at også dette vil kunne ligge høyere enn fjorårets iPhone 7-pris.

Og så synes det også rimelig å anta at fjorårets utgående modeller fremdeles vil være tilgjengelige for salg, og disse da sannsynligvis til en noe rimeligere innkjøpspris.

Via 9to5Mac - Konseptvideo nedenfor er publisert på YouTube av Lee Gunho