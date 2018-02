Én av ti solgte bærbare en MacBook

PC-markedet fortsetter sin negative trend. Apple klatrer til en fjerdeplass over mestselgende bærbare datamaskiner på verdensbasis.

Ned, og opp

Markedet for datamaskiner er inne i en negativ trend, men faktisk var det økning i segmentet for bærbare maskiner i det foregående året. Apples markedsandel fortsetter å øke med økende leveranser av MacBook-maskiner.

Asus lå tidligere på en fjerdeplass globalt, men måtte se seg forbigått av Apple da balansen for fjoråret skulle gjøres opp. Men sant skal sies – Asus bidro selv til nedgangen gjennom en planlagt reduksjon i antall produserte enheter.

HP, Lenovo, Dell

HP topper listen foran Lenovo og Dell. Disse posisjonene spås å vare ut også dette året, men for første gang tilsier prognosen at Apple vil befeste fjerdeplassen med en markedsandel på over 10 prosent på verdensbasis.

Via TrendForce