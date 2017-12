Endelig Thunderbolt-kabel fra Apple

Apple, en av pådriverne bak Thunderbolt og ikke minst USB-C, har (endelig) kommet på banen med en husegen Thunderbolt 3-ledning.

100 W effekt

Det finnes riktignok andre leverandører av disse kablene, men eksempelvis Belkin har en begrensning på maksimalt 60 W ladeeffekt som ytes. Det er tilstrekkelig for en MacBook eller også en 13-tommers MacBook Pro, men har du en 15-tommers utgave av sistnevnte, får du ikke full effekt.

Med dataoverføring over Thunderbolt 3 får du hastighet på opptil 40 Gbps, og dataoverføring via andregenerasjons USB 3.1 i en hastighet på opptil 10 Gbps, og i tillegg video ut via DisplayPort (HBR3).

Seks eksterne enheter

En slik ledning til å koble opp inntil Thunderbolt 3-enheter, som dokkingstasjoner, harddisker og skjermer. Og videre også seriekobling av opptil seks Thunderbolt 3-enheter.

Pris er 449 kroner for en ledning på 80 cm lengde. Farge er hvit.

Du finner kabelen hos Apple her.