Etterlengtet MacBook Air-fornyelse

Selv om det er Mac mini som det har vært mest høylytte krav om fornyelse av etter fire år uten noen ny modell, har også MacBook Air begynt å merke tidens tann. Derfor vakte det stor applaus under lanseringen i New York da Apple-sjef Tim Cook endelig kunne presentere en MacBook Air med ganske drastiske forbedringer, inkludert en mye bedre skjerm i kombinasjon med redusert størrelse og vekt.

Stikkord om den nye versjonen er at den forholdsvis brede aluminiumsrammen rundt skjermen er borte, erstattet av en mye tynnere sort skjermramme, og at MacBook Air har fått høyoppløst Retina-skjerm, USB-C-kontakter med blant annet Thunderbolt- og HDMI-tilkoblingsmuligheter, nytt tastatur, fingeravtrykksleser, vesentlig bedre ytelse og mange andre forbedringer.

En revolusjon i 2008

Da den første MacBook Air-modellen ble lansert i januar 2008, var den en datamaskin som revolusjonerte markedet for bærbare pc-er med sin utrolig kompakte design og lave vekt. Den ble et forbilde for mange bærbar-produsenter.

Apple-gründer Steve Jobs lanserte den første MacBook Air ved å dra den ut av en kontorkonvolutt påscenen, noe som ga inntrykk av at den nye bærbare Apple-maskinen ikke var stort større enn en liten bunke skrivepapir.

Apple kjørte ikke direkte strømming av lanseringene sine den gang slik de gjør i dag. I stedet samlet de journalister rundt omkring i verden til utvalgte satellittoverføringer fra lanseringene. Jeg var blant en gruppe europeiske journalister som var samlet i London, og jeg husker det gikk et sus gjennom forsamlingen da vi fikk se Steve Jobs dra den supertynne bærbare Mac-en ut av konvolutten.

SLANKERE: MacBook Air er tynnere og mindre, men kraftigere og har to USB-C-porter. (Pressefoto: Apple)

Etter hvert har imidlertid konkurrerende bærbar-produsenter i Windows-verdenen nådd igjen og til dels gått forbi Apple på design, ytelse og nyskaping når det gjelder små, bærbare pc-er. Selv om det bare er vel et år siden forrige gang MacBook Air ble fornyet, forble den en utdatert modell basert på skjerm- og tilkoblingsløsninger som Apple selv for lengst hadde forlatt på sine øvrig MacBook- og MacBook Pro-modeller. Det virket som om Apple ikke helt greide å bestemme seg for om man skulle fortsette å satse på dette bærbar-konseptet eller ikke.

For eksempel var MacBook Air den eneste bærbare Mac-en uten høyoppløst Retina-skjerm. Tastaturet var i ferd med å bli utdatert, og det var ingen USB-C-porter, bare gammeldags USB-A-kontaktpunkter – selv om Thunderbolt så smått var dukket opp på MacBook Air. Også på prosessorsiden var MacBook Air blitt foreldet.

Endelig moderne igjen

Nå er alt det gamle endelig kastet, og nye MacBook Air fremstår som en høyst konkurransedyktig og moderne ultraportabel pc.

For eksempel har nye MacBook Air fått Retina-skjerm med oppløsning på 2.560 x 1.600 piksler, i alt over fire millioner piksler. Selv om skjermen fortsatt er på 13,3 tommer, er rammen rundt den bare halvparten så bred som før – og sort, ikke aluminiumsgrå. Skjermen kan angivelig også vise 48 prosent flere farger enn før.

SMALERE RAMME: 13,3-tommers Retina-skjerm og nytt tastatur dominerer MacBook Air visuelt. Bredden på rammen rundt skjermen er halvert. (Pressefoto: Apple)

Øverst til høyre på tastaturet finner man nå fingeravtrykksleser – som vel er noe som mange konkurrenter trygt kan si at de har hatt lenge. Touch ID-sensoren kan brukes til rask innlogging, til å autorisere kjøp på internett eller til å autorisere tredjeparts-apper.

Sikkerhet med T2

MacBook Air er blitt en mye sikrere datamaskin, takket være Apples såkalte T2-koprosessor. Man finner den også på Apples nyeste iMac Pro og nyeste MacBook Pro. T2-prosessoren kontrollerer blant annet at oppstarten av maskinen går trygt for seg, at ikke noe av den grunnleggende programvaren er infisert, at datalagringen skjer trygt og kryptert, at det er god styring på lyden og på data fra Facetime-kameraet og mye mer.

Sikkerheten i T2-sikkerhetsbrikken omfatter også mikrofonen. Så fort skjermen slås ned, sørger brikken for at en maskinvare-basert avstengning av mikrofonen finner sted. Dermed er det umulig for hackere å slå på mikrofonen for hemmelig avlytting, selv om de skulle ha greid å skaffe seg rot- eller kernel-tilgang gjennom operativsystemet. Kameraet er det ikke nødvendig å slå av maskinvare-messig, ettersom det ikke kan «se» noe når skjermen er lagt ned over tastaturet.

Nytt tastatur

En fornyelse som derimot kan bli møtt med litt motstand, er det nye tastaturet. Det har vært både kontroverser og noen påståtte designfeil på de nyeste generasjonene av Apples tastaturer, og det er en del brukere som sverger til de gamle, som for eksempel på MacBook Air fram til nå. Men nå har også MacBook Air fått moderne «sommerfugl»-tastatur med ultralav profil og kort tastebevegelse. Hver tast har LED-baklys.

Den nye styreflaten er sistegenerasjon «Force Touch»-styreflate uten klikking, men med god feedback fra systemet.

UTGANGENE: USB-C-portene kan blant annet brukes til å koble til opptil to eksterne skjermer. (Pressefoto: Apple)

Nye MacBook Air ser ut til å ha fått vesentlig bedre ytelse. Ifølge amerikanske Macworld har nå Apple nå skiftet ut Intels utdaterte femte-generasjons iCore-prosessorer med nye åttende-generasjons iCore-prosessorer med dobbel kjerne. Prosessoren er på 1,6 GHz med mulighet til turbopressing – Turbo Boost – til 3,6 GHz.

Du kan skyve konfigurasjonen helt opp til 16 GB internminne – standard er åtte gigabyte – og hele 1,5 terabyte SSD-lagringsplass, men da snakker vi om en maskin til nærmere 30.000 kroner.

SSD-lagringsminnet er 60 prosent raskere enn før, ifølge Apple.

MacBook Air har fortsatt beskjedent med tilkoblingsmuligheter, men i hvert fall har maskinen nå Thunderbolt 3-porter med mulighet for dataoverføring på opptil 40 Gbps. Rent fysisk snakker vi om to USB-C-porter som også også kan brukes til lading. Med USB-C-adapter kan man også koble til VGA-, HDMI- og Thunderbolt 2-enheter. USB-C-portene støtter også DisplayPort og USB 3.1 med opptil 10 Gbps-overføringshastighet. Man kan koble til én ekstern 5K-skjerm og to eksterne 4K-skjermer.

MacBook Air kan nå fås i fargene sølv, gull og stellargrå. Dimensjonene er oppgitt til høyde på mellom 0,41 og 1,56 cm avhengig av hvor man måler, bredde på 30,41 cm og dybde på 21,24 cm, mens vekten er oppgitt til 1,25 kg. Alle disse målene er noe, men ikke drastisk lavere enn på forgjengerne.

Kameraet er et 720p-basert FaceTime HD-kamera. Kameraet har 3,5 mm hodetelefonutgang og i alt tre mikrofoner, samt Siri-støtte.

Prisene

Nye MacBook Air kan bestilles nå og vil bli levert fra 7. november. Startprisen er på 13.490 kroner, opplyser Apple Norge. Da får man 1,6 GHz prosessor og 128 GB lagringsplass. Ønsker man å doble SSD-lagringsplassen til 256 GB, øker prisen til 15.690 kroner.

Man kan dessuten velge enda mer lagringsplass, på 512 GB eller 1,5 TB. Sistnevnte i kombinasjon med maks internminne vil koste 28.890 kroner.