FileMaker 17 oppdatert

Database-programmet FileMaker er noe så sjeldent som en applikasjon fra Apple som også kjører på Windows.

Strengt tatt er det ikke Apple direkte som utvikler verktøyet. FileMaker drives som et uavhengig datterselskap. Men følelsen av en vaskeekte Mac-applikasjon er der så definitivt, noe som er et poeng i seg selv når det kommer til et teknisk mer krevende program, som et databaseprogram.

FileMaker Pro Advanced

Selskapet dropper med versjon 17 det gamle skillet som fantes mellom de to versjonene av programmet: FileMaker Pro og FileMaker Advanced blir nå FileMaker Pro Advanced. Ruller ikke akkurat av tungen, men det får være.

Og det er ikke bare skrivebords-utgavene for macOS og Windows som er aktualisert. Også versjonene for iOS, FileMaker Server, FileMaker Web og FileMaker Cloud er fornyet.

Sensorer

Blant nyhetene finner vi nå muligheten til å lagre filvedlegg, og også muligheten av å kunne nyttegjøre seg sensorer som GPS, lufttrykk-sensorer eller gyroskop. Egentlig det du finner i en iPhone, men også iBeacons kan bli aktuelle som kilder.

Det betyr at man raskt kan samle data til sine applikasjoner. Kombinert med skripting-mulighetene gjør det at man enkelt kan lage egne apper for iOS basert på en FileMaker-database, og FileMaker 17 har også seks nye mal-filer for å forenkle kode-prosessen.

FileMaker kan lisensieres enten med en årsavgift, eller gjennom en månedlig abonnementsordning. Prisen avhenger av de ulike løsningene og antall brukere.

Du kan lese mer om FileMaker 17 Pro Advanced her.