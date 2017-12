Final Cut nå for 360-grader VR

Apple har lansert en oppdatering for video-redigeringsprogrammet Final Cut Pro X for macOS.

Det er nå støtte for full redigering av 360-graders VR-video, i tillegg til avansert fargeredigering (grading) og støtte for HDR. Formatene som støttes er Rec. 2020 HLG og Rec. 2020 PQ for HDR10.

VR

For redigering av VR-video kan man importere og redigere kvadratisk råmateriale, såkalt 360° equirectangular footage. Dette inkluderer oppretting av horisont samt fjerning av videorigg.

Man kan legge til både 2D- og 3D-effekter til filmen, inkludert tekstobjekter, og til og med mer avanserte 3D-sekvenser fra Motion.

Til sistnevnte trenger du Motion 5.4. I tillegg kan Compressor 4.4 eksportere sfærisk VR-video. Video kan dessuten eksporteres til YouTube, Vimeo og Facebook.

Du kan vise filmen for eksempel på et HTC Vive VR-sett, og også bruke dette til redigering som en ut-monitor.



Les mer om Final Cut Pro X her. Final Cut Pro X koster 3.290 kroner på App Store her.

Via Apple