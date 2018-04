Final Cut Pro X oppdatert

Apple oppdaterer videoredigerings-programmet Final Cut Pro X for andre gang på fire måneder.

ProRes RAW

Støtten for det mellomliggende formatet ProRes RAW gjør at filmredigerere kan jobbe mot en RAW-kilde samtidig som man ikke går på kompromiss med hastigheten. RAW-filer er store og tunge, mens ProRes RAW kan bli mindre enn både ProRes 4444 og ProRes 422HQ.

En iMac Pro vil kunne spille åtte strømmer av ProRes RAW 4K samtidig under bilde-i-bilde-redigering. Apple selv hevder at ProRes RAW tilbyr drastiske forbedringer fremfor Redcode RAW og Canon Cinema RAW Light.

Apple presenterte også to partnere som bil benytte ProRes RAW i sine produkter: Atomos med Sumo 19 og Shogun Inferno-kameramonitorene, samt DJIs Zenumse 19-kamera for Inspire 2-dronen som vil bli i stand til å kunne fange video i ProRes RAW.

Undertekster

Undertekster kan nå eksporteres i formatene CEA-608 og iTT, og kan bygges inn i videofilen eller eksporteres som en sidecar-fil. Det er også støtte for YouTube og Vimeo.

Via Macworld

VGTV

Til slutt nevner vi at VGTV er en stor aktør som benytter seg av Final Cut Pro X, i tilfelle noen skulle være i tvil om det er et proff-verktøy. Det skapte en viss strid da Apple forkastet den gamle Final Cut Pro-modellen for å starte på nytt med Pro X, og i den forbindelse tok det noe tid å få funksjons-paritet med forgjengeren.

Du kan lese mer i denne artikkelen om VGTVs bruk av Final Cut Pro X, prosessen med å ta i bruk programvaren, samt bruken av Lumaforge-løsninger for mediehåndtering. Sjekk også ut en video nedenfor.