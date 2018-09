Gjør opptak av Skype-samtalen

Nå kan du gjøre opptak av videosamtaler på Skype både fra Mac og en iOS-enhet.

Samtidig viser det seg at Apples plan for gruppesamtaler i FaceTime må utsettes.

iOS 12

Onsdag 12. september lanseres nye iPhone-modeller, og sannsynligvis også den ferdige, nye versjonen av Apples operativsystem for mobile enheter, iOS 12.

Én av de viktige nyhetene i denne utgaven skulle være muligheten for gruppesamtaler i FaceTime, med opptil 32 deltakere på video. Funksjonen var tilgjengelig for testing i den tidlige beta-fasen av iOS 12, men ble for litt siden trukket tilbake av ukjente grunner.

Apple sier at funksjonen vil bli tilgjengelig «senere denne høsten». Litt avhengig av hvordan man regner årstider så kan dette bety så sent som november. Dette vil antakelig skje gjennom en mindre – og gratis – oppdatering av iOS. Du kan se en video av hvordan det hele virket i beta-fasen under.

Skype med samtaleopptak

Microsoft på sin side kom nylig med en oppdatering av Skype for Mac og iOS med muligheten for opptak av videosamtaler. Foreløpig er denne funksjonaliteten ikke tilgjengelig for Windows.

Opptaket skjer i skyen, og alle deltakere blir varslet om at opptak gjøres. Ved endt samtale kan opptaket lagres i inntil 30 dager. Du kan velge å lagre opptaket lokalt, og det samme gjelder for alle deltakere i samtalen. Et lagret opptak kan også deles med andre. Rene lydopptak er ikke mulig.

Via Microsoft