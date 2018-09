Google Maps klar for Car Play

Apple har nettopp lansert iOS 12 for mobile enheter.

Det betyr at styringsmodulen for bruk i bil, CarPlay, også er fornyet.

GPS

Og nytt i CarPlay med iOS 12 er (endelig) muligheten for å kunne benytte navgiasjonsløsninger fra andre kilder enn Apples egen kartløsning, som er innebygget.

For det mange kanskje har ønsket seg, er nettopp Google Maps eller Waze når iPhone er koblet sammen med bilen via CarPlay. Noen ganger er dette aktuelt på grunn av kartkvaliteten enten her hjemme eller i utlandet, eller fordi man ønsker seg sosiale funksjoner slik dem man finner i Waze.

Sistnevnte kommer forøvrig også til CarPlay i en fremtidig oppdatering.

For å kunne bruke Google Maps med CarPlay trenger du altså en iPhone. Du finner Google Maps for iOS på App Store her.