Håndtér iOS-flåten

Jamf har lansert to nye apper for å håndtere et stort antall iOS-enheter hos bedrifter, offentlige etater og organisasjoner som har mange iPad-er og iPhone-er blant sine medarbeidere og medlemmer.

Appene gjør det enkelt å få standardiserte oppsett, eller eventuelt slette individuelle enheter som inngår i en større base.

Jamf Setup og Reset

I forrige uke kunngjorde IBM at de har gjort deres løsning for enkel og smertefri utrulling av Mac-maskinvare, og som baserer seg på Apples Device Enrollment Program, nå er tilgjengelig fritt med åpen kildekode.

IBM har implementert titusenvis av Mac-maskiner som del av et program der ansatte kan velge maskinvare selv, og fremholder at investeringen over løpetiden av maskinvaren er både fordelaktig og lønnsom fordi kostnadene for support og vedlikehold er lavere sammenliknet med Windows-maskiner.

IBMs Mac@IBM-opplegg implementerer også administrasjons-funksjoner fra Jamf for håndtering av mengder av enheter, slik som Jamf Pro og abonnement på deres tjenester.

De to nye appene, Setup og Reset, er spesielt godt egnet der man ønsker å optimalisere firma-eide iOS-enheter i skiftbaserte foretak slik at man kan nå et større antall personer med færre enheter.

Løsningen baserer seg på tjeneste-abonnement – mer om dette her. Appene for iOS er tilgjengelige på AppStore her.

Via AppleInsider