HDR YouTube-video på iPhone X

HDR har kommet til tv-skjermen – og nå også til din iPhone X.

Apples mediespiller Apple TV fikk i siste generasjon støtte for HDR, det vil si at bildesignalet evner å gjengi et bredere spekter av luminans (eller lyshet).

High Dynamic Range

Effekten av HDR er godt synlig når lysforholdene i bildet har et stort spenn, for eksempel i motlys eller i situasjoner med mye eller lite lys der man tidligere risikerte av bildet ble vasket ut og detaljene forsvant.

HDRI, det vil si HDR-bilder, kan også genereres syntetisk ved å samle luminans-informasjon fra det samme bildet med ulike eksponeringer (dvs. over- og under-eksponeringer) eller fra syntetiske kilder i digitale bilder (3D).

Det finnes ulike standarder for HDR, og Apple TV støtter både HDR10, HLG og Dolby Vision.

iPhone X

Men det er én ting at bildesignalet er i HDR. Skjermen må også støtte gjengivelse av HDR. Nye tv-skjermer kan dette (gitt at også kabelen støtter signalet), men langt fra alle mobile enheter.

Apples iPhone-modeller i generasjon 8 oppgis å støtte HDR, men de har ikke samme Super Retina-skjerm som iPhone X, som faktisk er i stand til å gjengi HDR.

Også iPad-toppmodellene har maskinvare for HDR, men man er selvfølgelig også avhengig av programvaren for å få rett bildekvalitet ut.

YouTube

Men siste versjon av YouTube-spilleren for iOS evner altså avspilling av høyoppløselig video med HDR. Selv om Google oppgir at signalet har oppløsning 4K, så er ikke dette «sann» 4K, men et nedskalert signal som matcher full HD-oppløsning.

Men det er HDR som er poenget her, så dersom du har en iPhone X og den siste versjonen av YouTube-appen for iOS, kan du finne en HDR-video og sjekke under kvalitetsinnstillinger at signalet er satt til f.eks. «1080p60 HDR» (der tallet 60 angir billedfrekvensen).

En interessant sammenlikning er å ta opp samme video på en iPhone X og en annen enhet som ikke yter HDR – som for eksempel en datamaskin - samtidig.

Et eksempel på gode HDR-filmer er kanalen "The HDR Channel".

Via Mac Rumors