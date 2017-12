Heftig racingspill nå også for iOS

Feral Interactive bringer nå Codemasters' hit GRID Autosport til iPhone og iPad, og lover konsollkvalitet.

GRID Autosport er et bilracingspill som fra før av finnes på Mac, og iOS-utgaven skal i prinsippet være identisk. Les mer om Mac-versjonen her.

Det spennende når spill portes fra én plattform til en annen er selvfølgelig hvorvidt grafikken blir like god. Et annet spørsmål er hvorvidt muligheten for å kunne bruke ulike kontrollere er tilgjengelig.

Bil på brett

Spillet kom opprinnelig i 2014, men transformasjonen til mobilutgave for iOS ser imponerende ut. Spesielt på en iPad Pro med stor skjerm får man mye moro for penga. Og ja, det er et poeng å ha en kraftig mobil enhet, for kun nyere iPhone og iPad vil takle brasene (minstekrav er iPhone 6s eller tilsvarende, nyere er å foretrekke).

Feral Interactive velger denne gangen en interessant finansieringsmodell ved å velge å gå bort fra den utbredte freemium-løsningen der inngangen er gratis, mens den fortløpende opplevelsen koster, i form av oppgraderinger, snarveier, brett- eller utstyrspakker eller liknende.

Faktisk kjøper man hele GRID Autosport som en éngangsinvenstering til 109 kroner i App Store. Oppgraderingene man kjenner fra andre plattformer blir tilgjengelige gratis som in app-kjøp (ja, det er paradoksalt).

Men vær klar over at du potensielt trenger å rydde litt plass på maskinen først – hele 6 GB tilgjengelig lagringsplass er et minimum, og 8 GB anbefales. Fordelen er at alle baner og biler (over 100 av hver) dermed finnes lokalt slik at man ikke trenger å vente på nedlastinger under selve spillingen.

Det er støtte for eksterne kontrollere, men sjekk om din foretrukne er blant disse dersom det er viktig for deg.

Les mer om GRID Autosport her. Du finner GRID Autosport på AppStore her. Sjekk ut en promovideo nedenfor.