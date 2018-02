HomeKit-knapp

Ta kontroll over smarthjemmet med dedikert knapp med flere funksjoner.

Elgato lanserte en rekke spennende nyheter for det smarte hjemmet under CES-messen for forbruker-elektronikk rett over nyåret. Ett av de første produktene som faktisk kommer på markedet, er Eve Button.

Tilknappet

Som navnet tilsier, er Eve Button en knapp som støtter HomeKit. Det betyr at IoT-enheter som støtter denne protokollen, kan styres gjennom en rekke interaksjonsmodeller.

Elgato har som kjent en rekke andre sensorer og produkter for å styre hjemmet, og disse kan per i dag kontrolleres ved hjelp av tale, med Siri, eller andre kontrollere tilkoblet systemet. Disse trenger ikke komme fra Elgato, men nå kan de altså det.

Mobilt

Eve Button minner i sitt design om Elgatos lille innendørssensor som er både termometer, barometer og hygrometer, med sin sorte front og aluminiumsramme.

Omtrent samme størrelse er det også, med cirka 5 x 5 cm. Eve Button er drevet av et lite knappe(kremt)-batteri som loves ha lang levetid.

Tre ulike knappe-moduser finnes, og de kan programmeres individuelt. Enheten konfigureres via Elgatos egen iOS-app Eve, som for øvrig er en av de beste HomeKit-kompatible appene der ute.

Du kan lese mer om Elgato Eve Button her. Pris i Norge ca. 500 kroner. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Elgato