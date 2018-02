HomePod-anmeldelsene er her

Best på Apple Music – som ligger an til å overgå Spotify i USA.

Dette er noe av dommen om HomePod, Apples nye smarthøyttaler som scorer både høyt og lavt når anmelderne kommer ut av publiseringssperren.

Etter en forsinkelse i starten er nå Apples HomePod tilgjengelig i butikkene i USA, Australia og Storbritannia. Og dommen synes relativt klar: God på lyd, dårlig på smarthet.

Rom(s)lig lyd

Det er kanskje ikke like godt kjent, men Apple sitter på betydelige ressurser og kvalifisert personale med høy kompetanse innen lyd. Apple tok pressen med på en omvisning i eget lydstudio for anledningen, og teknologien er det ikke noe å si på. For en grundigere gjennomgang av de akustisk isolerte kamrene se denne artikkelen hos Apple Insider.

Amerikanske Macworld har laget en sammenstilling av de første anmeldelsene av HomePod. Det er det vanlige spekteret av bloggere, teknologiskribenter og store nyhetspublikasjoner som har fått tilgang på prøveenheter.

Best – og inadekvat

Stikkord fra uttalelsene er «lyd som er best i klassen», men også en beskrivelse av Siri som «inadekvat».

Apple har som kjent lansert HomePod i første omgang med begrensete intelligente funksjoner, og støtten for synkronisering av flere enheter og flerroms-lyd med AirPlay 2 er foreløpig ikke klar ennå.

Apple kan lyd, tydeligvis, men smartfunksjonen med innebygget Siri kan altså visstnok bli bedre. Apples tjeneste er annerledes enn Googles og Amazons i natur, men det påpekes at Siri på HomePod er dårligere enn på iPhone. Det burde bekymre.

Apple Music i vekst

Matthew Panzarino konkluderer med at HomePod er at godt valg for den som er fornøyd med Apple Music. Og Apples strømmetjenester ligger også an til å gå forbi Spotify i USA i løpet av sommeren, da tjenesten vokser raskere enn konkurrenten. Via 9to5Mac