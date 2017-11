HomePod forsinket

Apple har offisielt avlyst lanseringen av den aktive Siri-høyttaleren HomePod for dette året.

Trøsten er at Norge uansett ikke var blant lanserings-landene, så vi krysser fingrene for neste jul.

AirPlay 2

Apple planlegger nå salgsstart i først kvartal i det kommende året, og vi formoder at det fremdeles er USA, Storbritannia og Australia som er første bølge for den smarte Siri-høyttaleren med flerroms-funksjon takket være AirPlay 2.

ARM inntar skrivebordet

Men nye iMac Pro er fremdeles aktuell for lansering i desember. Dette blir en midlertidig erstatning for den komplette overhalingen av Mac Pro, som antas komme i løpet av 2018.

iMac Pro får et distinkt utseende helt i sort, inkludert tastatur og mus. Maskinen er tiltenkt high end-brukere med behov for mye regnekraft og som fremdeles foretrekker en alt-i-ett maskin.

Den sedvanlige snokingen i Apples kildekode – denne gangen programvarepakken BridgeOS – har indikasjoner på at en ARM-brikke vil bli integrert i maskinen. Dette vil være en A10 Fusion-brikke som Apple designer selv og forøvrig benytter i iPad.

Det spekuleres i at denne brikken alltid vil kjøre i bakgrunnen, selv når maskinen for øvrig er slått av. Tanken er at den kontrollerer Siri med mulighet for en allstedsnærværende Siri som støtter funksjonen "Hei Siri" slik vi kjenner den fra iPhone og iPad - dagens Mac-maskiner gjør nemlig ikke det.

Nok en gang er det koderen Guilherme Rambo som har funnet dette gullkornet – sjekk videoen under.

Via Macworld