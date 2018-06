Høydepunkter fra iOS 12

Tiden er kommet for en samlet gjennomgang av høydepunktene fra den kommende versjonen av operativsystemet for mobile enheter, iOS 12, som Apple har vist fram.

Dette fant sted for to uker siden i San Jose i delstaten California under Apples globale utviklerkonferanse (World Wide Developer Conference 2018, forkortet WWDC 2018.

Vi hadde kanskje håpet på ny maskinvare også, men Apple hadde klar og tydelig lekket på forhånd at det ikke var aktuelt. Så da får vi vente til høst-eventet i september, der vanligvis nye iPhone-modeller lanseres – og kanskje noe annet også.

Hastighetsforbedring

Den store, og kanskje noe underkommuniserte nyheten, er at Apple gjør iOS 12 tilgjengelig på akkurat den samme maskinvaren som er nødvendig for å kunne kjøre iOS 11 idag. Det betyr at iPhone- og iPad-modeller helt tilbake til 2013.

Dette oppnås primært ved en drastisk optimalisering av kodebasen. Ytelsesforbedringer på inntil 50 prosent skal være mulig å oppnå. For spesifikke funksjoner som kameraet skal forbedringen være så mye som 70 prosent, men også inntil 50 prosent for tastaturet.

Man kan tenke at dette faktisk undergraver Apples egen forretningsmodell, men synes også å være et klart svar på kritikken og mistanken rundt ytelsesnedskaleringen som foretas i bakgrunnen når batteriene blir eldre.

Mange trodde at dette var en bevisst ytelsesreduksjon for å få oss til å kjøpe nye produkter, men det er selvfølgelig i Apples egen interesse at kundene faktisk er fornøyd med den maskinvare de har – ellers ville de vel ikke kjøpe noe tilsvarende igjen.

Generelt vil vi vel alle sette pris på at Apple tar seg tid til å optimalisere egen kode og samtidig sikre stabilitet fremfor å utvikle nye, flashy funksjoner.

Utvidet virkelighet som dele-økonomi

Og mens vi snakker om fancy nye funksjoner: AR er fremdeles et stort satsningsområde for Apple. En rekke nye verktøy og teknologier ble lansert, inkludert en app for å kunne måle objekter samt vise ferdige 3D-objekter i sann størrelse i det virkelige rommet på skjermen.

Rammeverket AR Kit 2 ble samtidig lansert, og med dette også det nye filformatet usdz. Dette er utviklet i samarbeid med en rekke andre store aktører i markedet: Formatet har sin opprinnelse hos Pixar, og vil fremover også støttes av Adobe og Autodesk. Et felles filformat vil forhåpentlig etablere en standard for utveksling av 3D-objekter og 3D-scener til AR-bruk over nett, via epost og meldinger eller ved apper.

Men også delte opplevelser i den utvidete virkeligheten er blant det nye som ble presentert. For eksempel er det mulig å spille det samme spillet for to eller flere samtidig. Apple viste frem en slags variant av kubbespillet der to personer konkurrerte om å rive ned hverandres klosser med en slynge.

Vi venter kanskje fremdeles på at AR virkelig skal ta av, samtidig som Microsofts Hololens har fått en viss utbredelse i profesjonell sammenheng. Men det er fremdeles tidlig, og det har lenge versert rykter om at også Apple er i ferd med å utvikle en AR-brille. Google har tidligere forsøkt på det samme, men bommet stygt i markedet.

Gruppe-terapi for 32

En av de store nyhetene som kommer til såvel iOS og macOS er introduksjonen av gruppesamtaler for FaceTime. Opptil 32 personer skal samtidig kunne delta i en telefonkonferanse, med eller uten video. Appen styrer selv hvem som er i fokus ved å satse på den som til enhver tid taler aktivt, men det krever nok en viss disiplin.

Og faktisk kan man også delta i en slik gruppesamtale fra en Apple Watch, men da kun med lyd. Imponerende nok, bare det.

Meg-moji med tunge

Når det kommer til «lettere» funksjoner i iOS 12 finner vi nye animojis og ikke minst også såkalte memojis. For noen er dette likevel fullt alvor.

Nye anomojis kommer som et spøkelse, en tiger, en koala-bjørn og også en T-rex dinosaur. Og nytt er også blunke- og tungegjenkjenning (!).

Memojis er Apples svar på bitmoji, og er en mulighet for deg å re-designe deg selv i digital form. Dette har vært morsomt helt siden man kunne lage Simpons-figurer av seg selv, og nå kommer dette altså til iOS.

Til forskjell fra et statisk bilde er disse likevel animerte, og blir et digitalt hode som settes på kroppen din. Også en rekke andre grafiske effekter som stickers kan kombineres, samt en rekke filter-funksjoner som tegneserie-strekeffekt.

Siri-snarveier

En funksjon som få på forhånd hadde trodd ville dukke opp er en slags Apple Script Automator for iOS og Siri. Men det gjorde det, altså – og er egentlig en re-branding av funksjonalitet fra en app Apple kjøpte opp for en tid tilbake.

Men det interessante med Siri Shortcuts er nettopp en kobling mellom Siri og apper. Apple lanserer et rammeverk for utviklere kalt Shortcut API for å lage koblinger mellom appene og iOS 12.

Man vil enten kunne koble en selvvalgt tale-kommando opp mot en viss app-funksjonalitet, som for eksempel å starte en treningsøkt eller sette igang GPS-navigasjon hjem.

Men via en egen app kalt Shortcuts vil man også kunne seriekoble en rekke ulike handlinger fra ulike apper, slik at man på en måte kan lage et slags automatiserings-skript som kjører en kombinasjon av handlinger.

Car Play for tredeparts-navigasjon

Og mens vi er inne på det med kart-navigasjon: Apples Car Play, som er en forlengelse av iOS når det brukes i kombinasjon med en kompatibel bil, tillater nå kart- og navigasjonsløsninger fra tredjeparts-apper.

Vår favoritt Navigon, en av de aller første for iOS, er nå dessverre pensjonert; men Waze og Google Maps vil dermed kunne bli ditt foretrukne valg om du liker dem bedre enn Apples egen løsning.

Skjermtid

Apples nye funksjoner for å kunne ta et pusterom eller sette grenser for skjermbruken i familien vil bli dekket mer utførlig i en annen artikkel, men skal altså gjøre det enklere å slippe unna en rekke av de mer påtrengende appene som finnes.

Man kan sette tidskvoter for skjermbruk for barna for eksempel for spill, samtidig som lekselesing eller telefon-funksjonen opprettholdes. Og til slutt skal man kunne få et ukentlig sammendrag som viser samlet tidsbruk, eventuelt fordelt per app. Det vil nok bli en øyeåpner for mange, og så er det opp til oss selv å handle deretter.

Ymse

Til slutt nevner vi en rekke andre funksjoner blant de mange små som ikke får full oppmerksomhet her. Dette gjelder:

Apple Books blir re-designet og får også ny funksjonalitet

Det samme vil skje med Apple News, ikke minst for iPad

Aksje-appen Stocks kommer til iPad (og forøvrig også til macOS)

Tale-opptak med Voice Memo får støtte for iCloud-synkronisering, og kommer også til iPad (samt macOS)

Siri vil ha mulighet for oversettelse mellom 40 språk-par, og får samtidig mer kunnskap om sport, kjendiser, mat og kosthold. Dette kommer i tillegg til de nye maskinlærings-funksjonene for objekt-, person- og scenegjenkjenning som det også lanseres nye rammeverk for med Core ML 2.

