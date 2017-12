iMac Pro er her

Apple rakk akkurat julesalget når nye iMac Pro kommer for salg 14. desember. Perfekt timing med tanke på julegratialer.

iMac Pro ikke bare ser stilig ut, med sitt elegant-sorte ytre, men den leverer også. Og ifølge noen heldige testere er den visstnok stille nok til å kunne stå også i oppholdsrom.

Kjernekamp

Apple har valgt å bruke de nye Intel Xeon W-brikkene med konfigurasjoner på 8, 10, 14 eller opptil 18 kjerner. Du kan få med 4,5 GHz Turbo Boost, om du vil.

Også grafikkortet vil trolig kunne holde tritt med regnekraften, for det er nyeste Radeon AMD Vega 64-arkitektur som fyrer opp 5K-skjermen med opptil 16 GB HBM-minne. 5K – det er opptil 44 millioner piksler (ved å koble opp to RAID-systemer og 5K-skjermer via Thunderbolt 3).

Skjermkortet leverer opptil 11 teraflops med enkel, og 22 teraflops med dobbel presisjon.

Innlysende

Skjermen er skikkelig lyssterk, med 500 nits (candela per kvadratmeter). Enda viktigere, kanskje, er evnen til å gjengi enormt mange farger med 10 bit halvtoning, noe fotografer og andre visuelle kunstnere vil vite å sette pris på. Apple benytter såkalt stort fargerom (P3) som gamut.

Du kan velge opptil 128 GB ECC DDR4-RAM med hastighet 2666 MHz klokkefrekvens, og inntil 4 TB med lagringsplass. Minnebåndbredden er på 400 GBps.

Fire Thunderbolt 3-porter (USB‑C) er tilgjengelige for eksterne tilkoblinger, og kablet nett kan fås som 10 Gb Ethernet. Maskinen støtter også bransjestandarden Nbase-T for internetthastigheter på 1 Gb, 2,5 Gb og 5 Gb.

De kraftigste modellene med 14 og 18 kjerner blir ikke klare før til begynnelsen av neste år.

Back in black

Og nevnte vi at den kommer i sort? Ikke bare selve kabinettet, som det viser seg er boltet helt igjen og ikke kan åpnes for å endre minne eller lagringsplass selv, men også tastatur og mus. Nye Magic Keyboard har fått talltastatur og leveres med enten Magic Mouse 2 eller Magic Trackpad 2.

Du kan lese mer om iMac Pro hos Apple her. Pris er ikke kjent i skrivende stund, men som sagt: Halv skatt i desember kan komme godt med.

Sjekk ut en video av Marques Brownlee nedenfor, som har hatt gleden av å teste maskinen i en uke.