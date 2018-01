Inside på AppleTV

Er du klar for en flott, cinematisk spill-opplevelse på storskjermen? Da er Inside for AppleTV noe for deg.

For en stund tilbake kom Limbo ut av det blå (grå?) og ble en umiddelbar indie-spillsuksess for iOS. Nå har danskene i Playdead laget en slags oppfølger med Inside, og spillet har vært tilgjengelig en god stund på Steam, konsoller, og også iOS. Og for litt siden også til AppleTV.

Fri flyt sideveis

Gameplay i spillet er lagt opp som en enkel sidescroller, og hovedfokus er på den filmaktige flyten i fortellingen mer enn kompleks interaktivitet. Litt utfordringer blir det likevel, for det er noen nøtter å knekke.

Aber Bergen

Det er en dystopisk fremtidsvisjon man blir satt inn i, på flukt som ung gutt fra et fryktscenario som utspiller seg foran øynene våre mens flere detaljer utkrystalliseres. Det er mørkt, vått og det regner. Det gjelder å komme seg bort. Et flott, atmosfærisk lydspor akkompagnerer det hele.

Du finner Inside for iOSpå AppStore her. AppleTV har egen AppStore, men har du kjøpt iOS-innhold blir også dette tilgjengelig for AppleTV.

Det gjelder å være på nett, for nedlastingen er på over 1,25Gb. Du får spille introduksjonen til spillet gratis, mens hele innholdet er tilgjengelig som et in app-kjøp til 75 kroner.

Du kan lese mer om Inside hos Playdead her. Sjekk ut en trailer nedenfor.