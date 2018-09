Mer fart med iOS 12

Det nye operativsystemet for både Apple TV, Apple Watch og de mobile enhetene er ute av beta-fasen.

Det betyr gratis nedlasting av iOS 12, tvOS 12 og watchOS 5 for alle. Men det betyr også at macOS Mojave først kommer om en uke, den 24. september.

Operativsystemer

watchOS 5 kan skilte med nye helse-relaterte funksjoner, der ikke alle blir tilgjengelig i Norge til å begynne med (avhenger for øvrig av nyere maskinvare). Det som derimot finnes er den nye walkie talkie-appen for direkte-talemeldinger mellom to Apple Watch-enheter, samt den nye Podcast-appen.

tvOS har fått Dolby Atmos-lyd som lovet, og også nye skjermsparere med flere detaljer blendet inn. Førstnevnte er tilgjengelig for 4K-modellen.

Spesielt iOS 12 for iPhone og iPad har helt siden WWDC 2018 vært tilgjengelig i ulike former for beta-testing, og dermed har mange fått anledning til teste ut nye funksjoner og dessuten mulighet til melde tilbake om potensielle feil.

Raskere

Det har gjort at Apple langt på vei har lykkes med å optimalisere operativsystemet slik at det oppleves raskere, også på eldre enheter. Og det er kjærkomment.

Blant nye funksjoner er en overhaling av meldings-visningene på lås-skjermen, nye og mer avanserte AR-funksjoner, nye memojis (avhengig av maskinvare), samt nye teknikker for å kunne lese av og kontrollere skjerm-tiden på ulike kategorier apper med tilhørende foreldrekontroll.

Også Siri kan nå brukes på nye vis, inkludert talestyring også av tredjeparts-apper via små, egendefinerte talekommandoer gjennom appen Shortcuts. Du kan både definere egne kommandoer og laste ned et vell fra biblioteker gjennom appen. Denne er tilgjengelig gratis fra Apple som en egen nedlasting i App Store (du finner den her).

En hyggelig ny funksjon er mer finmasket og detaljert kontroll over batteri-kapasiteten knyttet opp mot app-bruk. Det gir deg som bruker bedre styring over hvilke programmer som sliter mest på levetiden.

AR-funksjonene er optimalisert for flerbruker-scenarier, men faktisk leverer Apple også et digitalt målebånd med AR-teknologi direkte som en del av iOS 12. Morsomt å teste ut selv. Sjekk ut appen Måleverktøy.

AR kommer også godt med når man legger til nye animojis og memojis, inkludert grafiske sanntids-effekter for video og stickers. Forklares best i video-form, se nedenfor.

Sjekk også ut en gjennomgang av de største nye funksjonene i iOS 12, utført av 9to5Mac, nedenfor.

Hvordan får du oppdateringene? Som vanlig under «Innstillinger».

Via Apple