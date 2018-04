iOS 12-konsept

Snart er det WWDC, Apples årlige utviklerkonferanse, der det nyeste innen programvare og operativsystemer blir presentert.

Nå er det jo en gang slik at Apple ikke har noen forslagskasse, for Apples vet best selv. Men det hindrer selvfølgelig ikke entusiastene fra å komme med gode forbedringsforslag.

Konseptuelt

Og både konsept-rendringer og -grafikk blir stadig bedre og bedre. Det bevitnes av sammenstillingen av ulike konsepter som vises i videoen som er gjengitt nederst.

Den er verd å se, og blant klassikerne er forbedringer av hjem-skjermen og kommando-senteret, bedre multitasking, flere nyttige komplikasjoner slik vi kjenner det fra Apple Watch, og ikke minst gjengangeren: Dark Mode.

Sjekk ut flere bilder på denne nettsiden, og se videoen under.