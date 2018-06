iOS 12 med NFC-lås?

På WWDC 2018 presenteres det nyeste for mobile enheter med iOS 12.

Og ryktene vil ha det til at Apple nå endelig tar steget helt ut ved å åpne opp tilgangen til NFC-brikkesettet for utviklere.

Dette kan bli en døråpner for iPhone, i ordets rette forstand.

Nærfeltkommunikasjon

NFC-teknologien har vært til stede i iPhone-telefoner lenge – helt siden iPhone 6 – og Apple har til og med integrert spesielle FeliCa-brikker for det japanske markedet.

Men det har vært begrenset mulighet for apper til å nyttegjøre seg fuksjonalitet gjennom iOS, selv om Apple har utviklet et eget programvare-rammeverk kalt CoreNFC. Utfordringen er knyttet til modalitet, der dette programvarelaget må ligge i forgrunnen som et«tynt lag».

Dette skal nå forsvinne, slik at funksjonaliteten vil operere helt usynlig i bakgrunnen slik man ønsker det fra et forbruker-perspektiv. NFC i en iPhone brukes allerede for initiering av berøringsfrie Apple Pay-funksjoner, både i butikk og ved terminaler som for eksempel undergrunnsbanen i London.

Adgangskontroll

Også visse lås-systemer kan bruke en iPhone som nøkkelkort, men da ved å kommunisere med Bluetooth LE snarere enn den langt raskere NFC-protokollen.

Med de nye mulighetene som skal komme med iOS 12, vil det da endelig være mulig å bruke en iPhone som døråpner eller virtuelt månedskort på T-banen uten spesiell programvare som må kalles opp.

Om dette får allmen utbredelse for utviklere, eller om det kun blir tilgjengelig for utvalgte partnere, gjenstår å se.

Via The Information