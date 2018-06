Avansert kommunikasjon med watchOS 5

Under den årlige utviklerkonferansen WWDC 2018 presenterte Apple den kommende versjonen av operativsystemet watchOS 5 for smartur.

watchOS 5 vil, når den endelige versjonen kommer til høsten, automatisk oppfatte når en treningsøkt begynner og logge den deretter. Og det klargjøres også for en rekke nye aktiviteter, inkludert yoga og vandreturer.

Aktiviteter

Dermed finnes det 14 ulike aktivitetsformer som Apple Watch kan holde oversikt over.

Og om det er snakk om en løpetur så finnes det nå mulighet for kadens-kontroll, det vil si en tilbakemelding for selve løpstempoet. Dette gjelder innendørs så vel som utendørs.

Du kan også bli varslet når du henger etter med tempoet, og tilsvarende få vite såkalte rolling miles der tempoet på forrige mile (vi antar også kilometer) sammenliknes med nåværende tempo.

Litt av gleden med trening er for mange det sosiale, men det trenger ikke bety at man må gjøre alt sammen. Med watchOS 5 kan man utfordre hverandre over en periode på for eksempel en uke, og så gjøre opp status. Det er selvfølgelig det å lukke aktivitets-ringene som står i fokus.

Podcast

For første gang blir også Apples podcast-app tilgjengelig for Apple Watch, noe man tidligere måtte få mer eller mindre vellykket hjelp til fra tredjeparts-apper. Klokken kan dermed holdes synkronisert med iPhone eller Mac, og selvfølgelig også brukes til avspilling av lydbøker.

Og den morsomste nye funksjonen er kanskje Walkie-Talkie. Det er egentlig selvforklarende, men med en GSM-modul eller tilkoblet et trådløs-nett kan du snakke med andre via håndleddet. Barndomsdrømmen som har blitt virkelighet?

Via Apple