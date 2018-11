Apple vil lære kidsa kode

Så er den den tiden på året igjen: Snart klart for årets kodetime.

Kodetimen er en del av Hour of Code, som er en verdensomspennende frivillig digital dugnad for at barn skal kunne lære koding i skolen.

Lær kidsa kode

Kodetimen er en skoletime med programmering, tilrettelagt for elever på alle klassetrinn. Dugnaden ligger i alle som bidrar i denne sammenhengen, for også fagmiljøer, proffer og andre it-kyndige kan bidra.

Apple bidrar til en viss grad også i denne sammenhengen, ikke minst gjennom en rekke arrangementer i sine egne butikker kloden over. Vi er dessverre ikke velsignet med en slik butikk her hjemme, men for lærere og andre undervisere blir det stilt til disposisjon en rekke undervisnings-materiell.

Apple fokuserer på helt grunnleggende ferdigheter innen sitt eget programmeringsspråk Swift, men lagt opp veldig grafisk gjennom appen Swift Playgrounds for iPad.

Undervisningsmaterialet er på engelsk og egner seg derfor for noe eldre barn, men det kan selvfølgelig tilrettelegges for norsk også. Du finner for eksempel Swift Coding Club Elementary School her, og Swift Coding Club Middle School Facilitator Guide her.

Swift Playgrounds finner du gratis på AppStore her.

Via Apple