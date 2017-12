Lær kinesisk med Microsoft

Microsoft overrasket alle med å lansere en gratis språk-app for iOS der du kan lære deg kinesisk.

Ni hao

En god språkapp er ikke nødvendigvis lett å finne, og som oftest koster slike apper en del penger. Microsofts app for iPhone og iPad er utrolig nok gratis, men krever et aldri så lite bidrag fra deg.

Microsoft Learn Chinese lar deg bruke appen som en samtalepartner. For et krevende språk som kinesisk (mandarin) så er det helt avgjørende å lære seg distinksjonene i de ulike tonene, det vil si uttalen av ord med ulikt tonefall.

Forskjellig tone gir ulik mening, og den beste måten å praktisere kinesisk muntlig er med en partner. Har du ikke tilgang til dette kan altså denne appen hjelpe deg ved at du snakker til den, og Microsofts språkanalyse-servere vil gi deg tilbakemelding på innsatsen din.

Du samtykker med andre ord til at stemmen din blir overført til Microsoft for analyse. Om du er innforstått med det, kan du kan laste ned appen gratis fra AppStore her. Appens språk er engelsk.

Via Microsoft Research Lab