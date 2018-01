Lekker ladehub

Nomads lade-hub er både lekker og funksjonell. Her kan du samle opptil fem ulike enheter til lading - seks om du regner med kontaktfri Qi-lading.

Alle de mobile dingsene trenger lading fra tid til annen. De kan fort bli mange ledninger som vikler seg sammen og danner rene fuglereder på skrivebordet, så Nomad har tatt konsekvensen av det og lansert en ladeport som samler rotet.

Skrivebords-zen

USB Hub og Wireless Charging Hub er egentlig det samme produktet. Fra tre til fem USB-tilkoblinger (type A og C) samles i en liten lomme på undersiden av enheten.

Hele hub'en har én strømtilkobling som så fordeles til de tilkoblede enhetene. Strømadapteren har en effekt på 30W, så det blir den maksimale samlede effekten. Men de ulike portene har ulik begrensning, slik at det finnes en hurtiglader-port på 10W, og så lavere effekt på de andre.

Og så finnes det også en variant som bruker toppen av sylinderen til en kontaktfri ladeflate for Qi-lading, som for eksempel for iPhone 8 og iPhone X.

Maks effekt

Sistnevnte har maksimal effekt på 7,5W for Qi-hurtiglading, og 3n 3A-tilkobling for kablet hurtiglading for iPhone 8 eller iPhone x. De øvrige USB A-kontaktene er enten 2,1A eller 1A.

Den rene ladehub'en har en samlet effekt på 20/27W, avhengig av antall porter. Utgaven med 3 porter har én 2,1A og to 1A-tilkoblinger, mens 5-portsvarianten har tre av sistnevnte samt to 2,4A-varianter.

Eplehuset fører merket i Norge, men har ikke disse produktene i sitt sortiment (enda). Noman leverer uansett internasjonalt, men vær oppmerksom på amerikansk plugg / strømsystem på nettadapteren.

Du kan lese mer om de to variantene her og her hos Noman. 9to5Mac har testen enheten - sjekk deres demovideo nedenfor.