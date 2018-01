Logic Pro X-oppdatering

Apple er klar med oppdatering for Logic Pro X med ny teknologi som registrerer tempo og en rekke kraftige effekttillegg.

Smart Tempo

Smart Tempo er en ny, avansert teknologi som automatisk registrerer og styrer tempoet i alt innhold i et prosjekt. Smart Tempo gir brukerne friheten til å gjøre opptak uten metronom eller tempospor og likevel være i synk med annet tempobasert innhold i et prosjekt.

Det er også enkelt å kombinere opptak fra forskjellige kilder med ulike tempo, som gjør funksjonen til et nyttig verktøy for musikere som lager elektronisk musikk, remikser og mashuper.

Nye effekttillegg

ChromaVerb er et avansert, nytt algoritmisk romklangtillegg med et fargerikt, interaktivt grensesnitt som gjør at brukere kan skape klang og dybde i lydspor og simulere en rekke typer akustisk romklang.

Vintage EQ inneholder tre realistiske modeller av ettertraktede, klassiske analoge equalizere fra 50- til 70-tallet – Vintage Graphic EQ, Vintage Tube EQ og Vintage Console EQ.

Phat FX er et kraftig, nytt multieffekttillegg som tilfører varme, trøkk og personlighet til synter, gitar, bass og trommer.

Step FX tilfører rytmisk bevegelse til et hvilket som helst lydspor ved å arrangere filtre, effekter og individuelle trinn-sequencere for å kontrollere bearbeidingen over tid.

Logic Pro X koster 2.190 kroner kjøpt via Apples App Store.

Via Apple