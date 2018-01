Mac-management via nettleser

Er jobben din å styre Mac-maskinparken kan TCM være tingen for deg.

Mac'en er populær både blant elever og studenter, men flere og flere bedrifter har etterhvert også en rekke av disse tilstede.

Følg lederen

Two Canoes har nå lansert en applikasjon for å kunne styre en Mac-ansamling enten for å kjøre nødvendige sikkerhetsoppdateringer, men også til bruk i klasseromsundervisning.

TCM-appen installeres på en sentral-Mac, og de andre maskinene kan styres fra denne. Det kan være for å tvingen igjennom en viktig oppdatering. Denne maskinen kan også fjernstyres slik at disse kommandoene kan kjøres fra en vilkårlig maskin over en nettleser.

Et scenario som nevnes for undervisningssammenheng er at læreren åpner opp den samme nettsiden på Mac'ene i data-lab'en slik at alle er på linje. Det går til og med an å ta skjermbilder dersom man mistenker at noen har oppmerksomheten feil sted.

Også programmer kan startes opp via fjernstyring.

Klient

Det må installeres klient-programvare på alle maskiner som skal omfattes av opplegget, og TCM benytter avansert kryptering for å ta hånd om sikkerheten.

Du kan lese mer om TCM hos Two Canoes her. Prøveversjon er tilgjengelig. Sjekk ut en promovideo nedenfor.